אחד לא נשאר הנוסע תיעד: נחיל דבורים התמקם על כנף המטוס - כך פתרו את הבעיה | צפו טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)