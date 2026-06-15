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הנוסע תיעד: נחיל דבורים התמקם על כנף המטוס - כך פתרו את הבעיה | צפו

טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)

נחיל הדבורים על כנף המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
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