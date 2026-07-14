נתב"ג, אילוסטרציה ( צילום: פלאש 90 )

משבר תפעולי חמור ויוצא דופן מתפתח בימים אלו בנמל התעופה בן גוריון, כשהוא מאיים להטיל צל כבד על עונת הנסיעות של חודשי הקיץ ועל ההיערכות הלוגיסטית המורכבת של רבבות חסידי ברסלב ושלומי אמוני ישראל המתכוננים לנסיעה הגדולה לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן לימי ראש השנה.

במוקד הסערה: 33 מטוסי תדלוק אמריקניים מסוג KC-135 "סטרטוטנקר" תקועים ברחבות החניה של השדה האזרחי, כשהם חוסמים ותופסים עמדות חניה קריטיות המיועדות למטוסי הנוסעים המסחריים. בעקבות ההסלמה הביטחונית האחרונה מול איראן, החליט צבא ארצות הברית להקפיא את תוכנית הפינוי של מטוסים אלו. חמור מכך, במהלך הלילה שבין שני לשלישי נחתו בנתב"ג ארבעה מטוסי תדלוק נוספים מאותו הדגם – צעד שהחמיר בצורה קיצונית את מצוקת המקום בשטח השדה. מכתבי אזהרה דרמטיים: "צמצום פעילות מיידי" בעקבות המצב הבלתי אפשרי בשטח, שיגר הבוקר (שלישי) מנכ"ל רשות שדות התעופה (רש"ת), שרון קדמי, פניות דחופות ובהולות לשרת התחבורה מירי רגב, למנכ"ל משרדה משה בן-זקן ולגורמים בכירים נוספים במערכת הביטחון, בהן הוא מציג תמונת מצב קודרת ומזהיר מפני השלכות קשות כבר בימים הקרובים. טויוטה: חודש רביעי ברציפות של ירידה במכירות - זו הסיבה דוד ישראלי | 29.06.26 במכתבו לבן-זקן הזהיר מנכ"ל רש"ת כי אם לא יחודש באופן מיידי מתווה הפינוי שסוכם, החל מיום חמישי, ה-23 ביולי, ייווצר מחסור חמור וחסר תקדים בעמדות חניה למטוסי הנוסעים. מחסור זה יאלץ את הרשות להורות על ביטול של כ-10 טיסות אזרחיות גדולות מדי יום. המשך המצב הקיים ללא פינוי המטוסים יוביל לביטול כפוי של כ-50 אלף כרטיסי טיסה של נוסעים שונים כבר עד לסוף חודש יולי הנוכחי. במכתבו הנוסף לשרת התחבורה הבהיר קדמי כי אם המשבר לא ייפתר בימים הקרובים, הרשות תיאלץ להודיע לחברות התעופה באופן רשמי על צורך בצמצום רוחבי של הפעילות כבר בתחילת חודש אוגוסט – צעד שיגרור ביטול של עשרות אלפי כרטיסי טיסה נוספים, בעיצומו של חופשת בין הזמנים ובתחילת תקופת ההיערכות של סוכנויות הנסיעות לקראת מערך הטיסות ההמוני לאומן.

תיעוד תדלוק מטוסי הקרב של חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לפעול בדחיפות כדי להמשיך ביישום המתווה שסוכם ולהשלים את פינוי המטוסים בהתאם להתחייבויות שניתנו. זאת על מנת למנוע את ההשלכות התפעוליות והציבוריות הכבדות הצפויות להיגרם כבר בימים הקרובים. ללא פינוי עמדות החניה לטובת התעופה האזרחית, לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים תפעוליים משמעותיים, לרבות ביטולי טיסות"

בעיצומו של שיא הנוסעים: כמעט 100 אלף ביום

המשבר והשבתת שטחי החניה בנתב"ג מגיעים בעיתוי הגרוע ביותר עבור ענף התעופה הישראלי, הניצב בפני עומסי ענק של חודשי הקיץ. על פי נתוני רשות שדות התעופה, התנועה בנתב"ג כעת עולה על כל התחזיות המוקדמות.

ביום חמישי הקרוב צפויים לעבור בנתב"ג כ-85.5 אלף נוסעים במסגרת של כ-520 תנועות מטוסים (נחיתות והמראות). ביום חמישי, ה-30 ביולי, צפוי להישבר שיא עונתי מיוחד עם כ-94 אלף נוסעים ביממה אחת. לקראת סוף חודש יולי צפויים לעבור בנמל התעופה כמעט 100 אלף נוסעים ביום אחד – נתון המהווה שיא חסר תקדים בנמל התעופה מאז ימי מבצע "שאגת הארי".

מאחורי הקלעים: מטוסי ה-62 מיליון דולר

מטוסי התדלוק האמריקניים מסוג KC-135, שעלות כל אחד מהם מוערכת בכ-62.2 מיליון דולר, נחשבים לחוד החנית של מערך התדלוק האווירי של צבא ארה"ב. נוכחותם בארץ הייתה קריטית במהלך מבצע "עם כלביא" שהתחולל בין ה-13 ל-24 ביוני, כאשר חיל האוויר הישראלי ביצע למעלה מ-1,200 גיחות תקיפה מול איראן, ומטוסי ה-F-35I "אדיר" הישראליים תודלקו באוויר על ידי המטוסים האמריקניים הללו.

אומן ראש השנה ( צילום: שאטרסטוק )

אולם, השארתם של עשרות מטוסים צבאיים אלו בשטח האזרחי של נתב"ג גורמת לשיתוק תפעולי. כבר בסוף חודש מאי שיגרה שרת התחבורה מירי רגב מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו התריעה על חומרת המצב. "ענף התעופה האזרחית מצוי דה-פקטו תחת הסגר תפעולי", הזהירה אז רגב במכתבה לראש הממשלה. "עמדות החניה תפוסות, מפתחות ההקצאה לחברות הישראליות קוצצו באופן דרסטי, וקיבולת הנמל נמוכה משמעותית מהצרכים הלאומיים".

במשרד התחבורה וברש"ת מבהירים כי קיים פתרון ריאלי ופשוט שאינו פוגע בביטחון: העברת מטוסי התדלוק האמריקניים לבסיסי חיל האוויר השונים הפרוסים ברחבי הארץ. "פריסת הבסיסים הרחבה של חיל האוויר מאפשרת קליטה מבוזרת של כלי הטיס", ציינה השרה, והוסיפה כי העברתם לבסיסים צבאיים בתיאום עם האמריקנים היא הפתרון היחיד שימנע נזק כלכלי ועוגמת נפש אדירה לרבבות נוסעים.

כצעד מניעה מיידי, הוציאה רשות שדות התעופה בהנחיית משרד התחבורה והשרה רגב הוראת שעה דרמטית וחריגה לבקרה האווירית הישראלית, לפיה: "אין לאשר למתדלקים אמריקניים נוספים לנחות בנתב"ג".

דאגה בעולם חסידות ברסלב

בעולם חסידות ברסלב עוקבים בדריכות ובתפילה כי הגורמים הממשלתיים והביטחוניים יתעשתו בהקדם, יפנו את עמדות החניה לטובת המטוסים האזרחיים, וימנעו פגיעה קשה ברבבות הנוסעים ובחסידים המבקשים לקיים את הנסיעה המסורתית לאומן לראש השנה ללא שיבושים.

בימים אלו, כאשר המשבר בנתב"ג מחריף, מתגברת הדאגה בקרב המוני החסידים והנוסעים כי הקושי התפעולי יפגע בתוכניות הנסיעה לקראת החג.