חודשיים וחצי לפני ראש השנה, ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) פונה במכתב חריג ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בדרישה לכנס דיון חסוי דחוף בנושא היערכות הממשלה לנסיעת רבבות חסידי ברסלב לאומן. במכתב, המנוסח בלשון חריפה ומתריעה, מזהיר פרוש כי "חוסר היערכות ממשלתית ראויה ומקיפה מבעוד מועד עלול, חלילה, להוביל לאסון הומניטרי בגבולות".

כידוע, מדי שנה עושים עשרות אלפי חסידי ברסלב את דרכם לפקוד את ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע"א בעיר אומן שבאוקראינה. אולם השנה, בשל המלחמה המתמשכת באזור, המרחב האווירי נותר סגור לחלוטין, עובדה המאלצת את המוני הנוסעים למצוא נתיבי הגעה חלופיים דרך מעברי הגבול היבשתיים של המדינות השכנות.

"תנועה מאסיבית, מורכבת ורגישה זו של רבבות אזרחים בפרק זמן קצר, מייצרת קשיים לוגיסטיים, ביטחוניים ודיפלומטיים אדירים המצריכים היערכות מתואמת ברמה הלאומית", כותב פרוש במכתבו. הוא מדגיש כי "שלומם של חסידי ברסלב וכלל הנוסעים חייבים לעמוד לנגד עינינו, ואיננו רשאים לעמוד מנגד ולהמתין להתפתחות משבר בשטח".

ח"כ פרוש מציין במכתבו כי "מעורבותן של מדינות זרות, העומסים הצפויים במעברי הגבול הבינלאומיים והסמיכות לאזורי לחימה, מקפלים בתוכם סוגיות מורכבות ביותר". לדבריו, ישנם היבטים ביטחוניים ומדיניים כבדי משקל הקשורים באבטחת ההמונים ובתיאום הבינלאומי הרגיש, אשר אינם ניתנים לפירוט ולליבון פומבי, ולכן הוא מבקש דיון חסוי.

"איננו יכולים להרשות מצב בו אלפי אזרחים בסכנה"

במשפטים חריפים במיוחד, מזהיר פרוש: "עלינו לומר זאת בצורה הברורה והנוקבת ביותר כבר עתה: חוסר היערכות ממשלתית ראויה ומקיפה מבעוד מועד עלול, חלילה, להוביל לאסון הומניטרי בגבולות. איננו יכולים להרשות מצב בו אלפי אזרחים ישראלים ימצאו עצמם ללא תנאים בסיסיים, בחוסר אונים מוחלט ובסכנה של ממש".

ח"כ פרוש מבקש לזמן לדיון החסוי את כלל גורמי המקצוע הרלוונטיים במערכות הממשל, הביטחון והחוץ, על מנת לוודא כי קיימת תוכנית עבודה סדורה, מתואמת ומתוקצבת להיערכות המדינית והביטחונית המוקדמת. "אל לנו להמתין לדקה התשעים", הוא מדגיש, "האחריות הציבורית מחייבת אותנו לוודא כי הממשלה ערוכה לכל תרחיש כדי להבטיח את שלומם, כבודם וביטחונם של אזרחי ישראל".