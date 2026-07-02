תקרית חריגה בנתב"ג: מגלשת החירום נפרסה במטוס ארקיע בעקבות תקלה

מה קורה שם? מגלשת חירום שוב נפרסה בטעות במטוס של חברת התעופה הישראלית ארקיע, זאת הפעם השנייה בתוך שבוע וחצי. מדובר במטוס איירבוס A320-214 (4X-AGV) שהיה במהלך בדיקה תפעולית לאחר הנחיתה. על פי הדיווחים, הפעם זה פגע ברכב הקייטרינג.
כאמור, מדובר בפעם השנייה שהתקלה מתרחשת. רק בשבוע שעבר, בעקבות תקלה, מגלשת חירום נפרסה במטוס Embraer E195AR (4X-EMF) של ארקיע, שהיה אמור לצאת לאילת. המטוס הושבת ונכנס לתחזוקה.
מארקיע נמסר: "לאחר נחיתת המטוס בנתב"ג, במהלך פעילות תפעולית על הקרקע ובעת חיבור רכב קייטרינג למטוס, נפתחה מגלשת החירום. האירוע נמצא בבדיקה, במסגרתה נבחן האם מדובר בתקלה טכנית או בטעות אנוש". בחברה מדגישים כי לא היו נפגעים באירוע. "המטוס נבדק והוחזר לכשירות מלאה, ולא נרשמה כל השפעה על לוח הטיסות של החברה", נמסר.
עלות פתיחת מגלשת חירום במטוס נעה בין $50,000 ל-$100,000 במקרים פשוטים, ויכולה לזנק למאות אלפי דולרים ואף למיליונים במקרים מורכבים. העלות הכוללת מורכבת מכמה גורמים עיקריים:
- קיפול ותיקון המגלשה: העלות הבסיסית של קיפול המגלשה מחדש (הדורשת בדיקה, ניפוח מדויק וקיפול מקצועי), וכן תיקון נזקים למבנה המטוס או לדלת, נעה לרוב בין $12,000 ל-$100,000 בהתאם לדגם המטוס. אם המגלשה נקרעת, החלפתה בלבד יכולה להגיע לעד $70,000.
- ביטול ועיכוב טיסות: הוצאות תפעוליות על עיכובים קשים (שיכולים לעלות אלפי דולרים לשעה), והטסת מכונאים מומחים או חלקי חילוף לשדה התעופה.
- פיצוי נוסעים: הוצאות נלוות כמו תשלום על בתי מלון לנוסעים המעוכבים, rebooking, ופיצויים הקבועים בחוק.
0 תגובות