בפעם השנייה בתוך שבוע וחצי, מגלשת חירום שוב נפרסה בטעות במטוס ארקיע | על פי הדיווחים, הפעם זה פגע ברכב הקייטרינג |בחברה מדגישים כי לא היו נפגעים באירוע | "המטוס נבדק והוחזר לכשירות מלאה, ולא נרשמה כל השפעה על לוח הטיסות של החברה", נמסר (תעופה)
דרמה של ממש נרשמה אמש בשעות אחר הצהריים בשדה התעופה המפורסם בקריביים, לאחר שמטוס שהגיע מטורונטו ביצע נחיתה קשה, מה שיכל לגרום לקריסת כנף הנחיתה הימנית ולהחליק את המטוס לאורך המסלול | צוותי ההצלה המקומיים הגיבו מיד והחלו בפיזור קצף על מסלול הנחיתה, ובמקביל מגלשות החירום הופעלו וכל הנוסעים והצוות פונו במהירות מהמטוס | תיעוד (תעופה)