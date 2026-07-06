בשורה משמעותית לקראת ימי בין הזמנים: לראשונה בישראל, מערך של מוניות ימיות צפוי להשיק את פעילותו בכנרת. המהלך החדשני יאפשר התניידות מהירה בהפלגה ישירה בין חופי הימה השונים, במודל המזכיר מערכות תחבורה ציבורית ימיות בערים תיירותיות מובילות בעולם.

על פי התוכנית המסתמנת, המוניות הימיות יוכלו להסיע עד ארבעה נוסעים בכל סבב הפלגה. הן יפעלו בנתיבים קבועים שיחברו בין מוקדים שונים ברחבי האגם – מצפון לדרום וממזרח למערב. מטרת המיזם היא להקל באופן מוחשי על פקקי התנועה בכבישים הסובבים את הכנרת, ולהציע אלטרנטיבה מהירה ונינוחה יותר למעבר בין החופים והיישובים באזור.

שיתוף פעולה ממשלתי: מתחבורה ועד תיירות

היוזמה הייחודית מקודמת על ידי שרת התחבורה, מירי רגב, בהובלה משותפת של משרד התחבורה ומשרד התיירות. המהלך נולד כחלק מאסטרטגיה רחבה לשילוב פתרונות תחבורה מתקדמים וחלופיים, המנצלים את משאבי המים הלאומיים לצרכים אזרחיים ותיירותיים כאחד.

מעבר להפחתת עומסי התנועה בכבישים, המיזם צפוי לספק חוויית נסיעה אטרקטיבית וייחודית עבור תושבי האזור והתיירים הפוקדים אותו. בשלב הראשוני, השירות החדש יופעל באופן בלעדי בכנרת, אך במשרד התחבורה כבר בוחנים את הרחבת המודל בעתיד גם לעיר אילת ולמוקדי מים ותיירות נוספים בארץ.

חיתוך זמני הנסיעה במחצית

כיום, היקפה של הכנרת עומד על כ-60 קילומטרים. נסיעה ברכב פרטי סביב האגם בין הקצוות השונים נמשכת בין 40 דקות לשעה, בעוד שהקפה מלאה שלו עלולה לארוך כשעה ורבע ואף למעלה מכך, בהתאם לשעות העומס ומצב התנועה.

במערכת התחבורה מעריכים כי המוניות הימיות יביאו לחיסכון משמעותי בזמן: בחלק מהמקטעים, משך ההגעה צפוי להתקצר באופן דרמטי ולעמוד על כחצי מזמן הנסיעה בכביש, בכפוף למסלול ההפלגה המדויק ולתנאי מזג האוויר באגם. כך, למשל, מסלול שנמשך כיום כשעה בכביש, עשוי להסתכם בכ-30 דקות בלבד בהפלגה ישירה.

במחיר של נסיעה באוטובוס

ההפתעה הגדולה מגיעה בגזרת המחיר. למרות שמדובר בחוויית הפלגה, השירות צפוי להיות משולב באופן מלא במערך התחבורה הציבורית הרשמי של ישראל.

משמעות הדבר היא שעלות הנסיעה במוניות הימיות תהיה זהה למחיר נסיעה רגילה באוטובוס או ברכבת. הנוסעים יוכלו לשלם על ההפלגה בקלות באמצעי כרטיס ה"רב-קו" שברשותם, מה שיהפוך את השירות החדש לנגיש, זמין ומשתלם לכל כיס.

המיזם מצטרף למגמה הולכת וגוברת של חידושים בתחום התחבורה הציבורית בישראל, לאחר שבשנים האחרונות נרשמו התפתחויות משמעותיות בתחום. בעוד שבעולם כבר פועלות מערכות תחבורה אוטונומיות מתקדמות, ישראל ממשיכה לפתח פתרונות ייחודיים המותאמים לצרכים המקומיים.

יצויין כי עדיין לא ניתן תאריך רשמי לפתיחת הקוים, אך בציבור הרחב ממתינים בציפייה למוניות החדשניות.