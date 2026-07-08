אומן ראש השנה ( צילום: שאטרסטוק )

בצעד תקדימי שמעניק הכרה ממלכתית רשמית למורשתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, אישרה מליאת הכנסת היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו. ההצעה, שיזם ח"כ אליהו רביבו (הליכוד), זכתה לתמיכה רחבה והיא צפויה להמשיך בהליך החקיקה בשבועות הקרובים.

מדובר בפעם הראשונה שמדינת ישראל מקימה מרכז ייעודי להנצחת מורשתו של רבי נחמן, דמות רוחנית מרכזית שתורתה ממשיכה להשפיע על מאות אלפי יהודים בארץ ובעולם. המרכז יפעל תחת אחריות משרד התרבות והספורט, ומטרתו המרכזית תהיה שימור, תיעוד, מחקר והנגשת המורשת לדורות הבאים. "נכס רוחני של העם היהודי כולו" ח"כ אליהו רביבו, יוזם ההצעה, מסר בעקבות האישור: "היום עשתה הכנסת צעד חשוב בהכרה במורשתו האדירה של רבי נחמן מברסלב, שמסריו של אמונה, תקווה, שמחה והתחדשות ממשיכים להאיר את דרכם של יהודים בארץ ובעולם. הקמת מרכז ממלכתי תבטיח שהמורשת הזו תישמר, תיחקר ותונגש לכלל הציבור ולדורות הבאים". לא בשווייץ ולא באוסטריה; הרבי שבחר לנפוש דווקא בשומרון חיים רוזנבוים | 06.07.26 חשיפה: הבנש"ק הצעיר בדרך לרכוש את חברת התעופה חיים רוזנבוים | 07.07.26 רביבו הדגיש כי "זהו אינו חוק עבור ציבור אחד בלבד, אלא חוק למען נכס רוחני של העם היהודי כולו. אפעל לקדם את הצעת החוק עד להשלמת הליך החקיקה ולהקמת המרכז בפועל". באופן אישי, ציין רביבו כי רבי נחמן מהווה עבורו מקור השראה יומיומי בעשייה הציבורית ובשליחות למען עם ישראל.

ח"כ אליהו רביבו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מה יכלול המרכז הממלכתי?

על פי הצעת החוק, המרכז יפעל למגוון מטרות: הקמת ארכיון ייעודי לשימור כתבי היד והמסמכים ההיסטוריים, קידום פעילות חינוכית ותרבותית להנחלת המורשת, עידוד מחקר אקדמי של משנתו של רבי נחמן, והפצת תורתו לקהלים רחבים בארץ ובעולם.

המרכז יפעל בפיקוח ציבורי ובשיתוף פעולה עם גופים חינוכיים ותרבותיים, במטרה להנגיש את המורשת הרוחנית למאות אלפי המושפעים ממנה. מדי שנה עושים עשרות אלפי חסידי ברסלב את דרכם לציונו הקדוש באומן, ותורתו ממשיכה להוות מקור השראה גם יותר ממאתיים שנה לאחר הסתלקותו.

המהלך זוכה לתמיכה רחבה בקרב חברי הכנסת מסיעות שונות, המכירים בחשיבות ההיסטורית והרוחנית של המורשת. גורמים בכנסת מעריכים כי ההצעה תזכה לאישור סופי בחודשים הקרובים, ושהמרכז יוקם בפועל במהלך השנה הבאה.