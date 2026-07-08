דרמה בלב השכונה החרדית: ה-FBI פשט על בניין המשרדים המוכר

כוחות מסיביים של הבולשת הפדרלית האמריקנית, ה-FBI, פשטו בצורה חריגה על בניין משרדים מרכזי ומוכר בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

המבצע הדרמטי, שהחל בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי השבוע, הפך במהירות לשיחת היום ברחוב היהודי.

על פי עדויות של עדי ראייה שהיו במקום, ודיווח באתר COLive, עשרות סוכנים פדרליים חמושים ונחושים נראו כשהם מכתרים את המבנה הגדול, הממוקם בצומת הרחובות המרכזי קינגסטון אווניו ורחוב קארול, באחד האזורים ההומים והפעילים ביותר בשכונה.

הפעילות המשטרתית רחבת ההיקף משכה מטבע הדברים תשומת לב ציבורית, כאשר שיירה ארוכה של רכבי בילוש סמויים לצד ניידות ממותגות של ה-FBI חסמו את צידי המדרכות ואת נתיבי הנסיעה לאורך הבלוק כולו. סוכני החרש נראו נכנסים ויוצאים מהמבנה במשך שעות ארוכות, כשהם נושאים עמם ציוד טכנולוגי וארגזים, מה שהגביר את המתח הציבורי.

מדובר במבנה בעל פרופיל גבוה במיוחד בקראון הייטס. נוכח המצור הפדרלי המפתיע וההתקהלות הגדולה של תושבים מודאגים ובעלי עסקים מהאזור שהפסיקו את שגרת יומם כדי לעקוב מקרוב אחר המתרחש, נעשו ניסיונות רבים מצד כלי התקשורת לקבל הבהרות על המתרחש.

עם זאת, נציגי ה-FBI שנכחו בזירה הפגינו שתיקה מוחלטת ושמרו על ערפול מלא; הם סירבו בתוקף להשיב לשאלות , לא מסרו כל תגובה רשמית באשר לאופי החקירה הרגישה, נמנעו מלפרט מהם החשדות הספציפיים שהובילו להוצאת צו החיפוש החריג, ולא הסכימו בשום אופן לחשוף מי הם האנשים או הגופים העומדים כעת במרכזה של החקירה הפדרלית.

למרות חומת השתיקה הרשמית של רשויות החוק בארצות הברית, באתר החדשות המקומי COLlive דווח כי החקירה והפשיטה המשטרתית אינן קשורות לחנות יודאיקה, באזור שבו התמקדה הפשיטה. על פי המידע המסתמן, המאמץ המודיעיני והמבצעי של הסוכנים התמקד באופן ממוקד וממוזער באדם חרדי, המוכר כתושב או שחקן עסקי בשכונה, אשר שוכר שטח משרדי פרטי בתוך הקומפלקס של המבנה.

נכון לשעות אלו, עדיין רב הנסתר על הגלוי בפרשה המסתורית, ומשרד התובע הכללי של ניו יורק או הנהלת ה-FBI טרם שחררו הצהרה רשמית כלשהי בנוגע לעילות המשפטיות שהובילו לפשיטה, מה שמותיר את הקהילה החרדית בברוקלין כולה במתח רב ובציפייה להתפתחויות.