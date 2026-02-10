טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)
טיסה שגרתית מפריז לאטלנטה חוותה רגעי דרמה לאחר שריח חריג החל להתפשט בתא הנוסעים זמן קצר לאחר ההמראה | הריח, על פי הדיווחים, "גרם לכאבים באפם ואוזניהם של הנוסעים" | הטיסה, שפעלה מפריז שארל דה גול לאטלנטה, נחתה מאוחר יותר בשלום כאשר שירותי החירום היו בכוננות כאמצעי זהירות בנמל התעופה הית'רו בלונדון (תעופה)
גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)
בתוך יממה אחת, הוכרז "איום ביטחוני" בשל חשד לפצצה בשני נמלי תעופה בארצות הברית | תחילה היה זה במטוס של יונייטד בשדה התעופה בוושינגטון, ומאוחר יותר היה זה במטוס של דלתא בנמל התעופה בניו יורק | בשני המקרים לא נמצא דבר (תעופה)
זעם רב בקרב טייסי ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס, לאחר שהתברר להם כי החברה מחזיקה בגישה חופשית אל המידע בטלפון שלהם וכי למעשה היא עוקבת אחריהם לצד איסוף המידע מתוך הטלפון | זה מה שהתגלה בחקירת צורת הריגול (תעופה)
שוק הטיסות מישראל לארצות הברית ממשיך להתרחב, כאשר ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לאטלנטה ובוסטון | במקביל, יונייטד איירליינס מחדשת את הטיסות הישירות בין תל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים בארה”ב (תעופה)
נוסע במחלקה הראשונה של דלתא איירליינס הורעל על ידי עשב רעיל בסלט שלו בזמן שטס משיקגו לסיאטל | לטענתו, לאחר שדיווח לדיילת על בעיית הארוחה בטיסה, הדיילת 'גנבה' את העשב הרעיל שנותר כדי 'להשמיד ראיות' (תעופה)
בסיכום שנת 2025 עולה כי חברות התעופה האמריקאיות הגדולות שוב שולטות בשמיים - הן במספר המטוסים והן בצוותי הטיסה | "שלוש הגדולות" שולטות כמעט בכל מדד המשמש למדידת גודל חברות תעופה | שלוש חברות התעופה הללו מעסיקות יחד יותר מ-50,000 טייסים (תעופה)
באירוע חריג, שהתרחש בפעם השנייה בתוך שבוע, טיסת דלתא איירליינס נאלצה לשוב על עקבותיה חצי שעה לאחר ההמראה - בשל ריח חריג בתא הנוסעים | חלק מהנוסעים החלו להשתעל או להביע חשש, והצוות נקט בפעולות מהירות להרגיע את המצב (תעופה)
נוסעי טיסה של דלתא איירליינס, חוו רגעי בהלה לאחר שנוסע תיעד ניצוצות יוצאים מאחד המנועים, הטיסה נאלצה לחזור לשדה התעופה באטלנטה, ג'ורג'יה | במקרה נוסף, מטוס של דלתא ביצע נחיתת חירום לאחר שאחד מתנורי המטבח עלה באש זמן קצר לאחר ההמראה (תעופה)
בצל המתיחות המתמשכת מול החות'ים והאיום של ארגון הטרור על 'הטלת מצור אווירי' על ישראל, עוד ועוד חברות תעופה שבות לפעול בישראל | היום תשוב לישראל ענקית התעופה האמריקאית דלתא איירליינס, עם 7 טיסות שבועיות במטוס ה-A330neo החדיש (תעופה)
טייסת דלתא נעצרה בשוודיה בעקבות בדיקת אלכוהול חיובית - 198 נוסעים נותרו על הקרקע | בדלתא טרם הגיבו רשמית למקרה, אך נמסר כי החברה פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות השוודיות ושהנוסעים מקבלים את מלוא זכויותיהם בהתאם לחוק (תיירות)
אחרי ביטול ודחיית הטיסות לישראל של עשרות חברות תעופה בינלאומיות, המגמה מתהפכת וחברת התעופה יונייטד איירליינס הודיעה היום על חידוש טיסותיה מניו יורק לתל אביב מוקדם מאוד ממה שהיה צפוי|ההחלטה על חידוש הפעילות התקבלה לאחר הערכת מצב מבצעית מקיפה | זה התאריך שפורסם (חדשות בעולם)
מטוס של חברת התעופה "דלתא איירליינס" התרסק בשעה האחרונה, בעת שניסה לנחות בנמל התעופה פירסון בטורונטו שבקנדה | צוותי חירום הוזנקו למקום ההתרסקות.המשטרה המקומית מסרה כי לפי מידע ראשוני, "רוב הנוסעים היו מחוץ למטוס ולא נפגעו" | תחנת הטלוויזיה הקנדית CP24 דיווחה כי שמונה בני אדם נפצעו בהתרסקות המטוס (בעולם)