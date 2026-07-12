דרמה בשמי אירופה: מטוסי קרב כמעט יירטו מטוס עמוס נוסעים - זו הסיבה

דרמה בשחקים: מטוס של חברת התעופה קתאי פסיפיק, שהיה בטיסה מהונג קונג לשדה התעופה הית'רו בלונדון, כמעט יורט על ידי מטוסי קרב בעת שטס מעל הונגריה לאחר תקלה בתקשורת בין הטייסים לבקרת התנועה האווירית (ATC).

התקרית התרחשה ב-4 ביולי, כאשר המטוס המריא מהונג קונג בסביבות השעה 8:40 בבוקר לטיסה ארוכת טווח בת 13 שעות ו-40 דקות ללונדון. טיסה המצריכה את הטייסים לעקוף את רוסיה כדי להגיע לבסוף לאירופה ולאחר מכן לבריטניה.

בזמן שהמטוס טס דרך המרחב האווירי הרומני בגובה של 38,000 רגל, פקחי הבקרה האווירית לא הצליחו ליצור קשר עם הטייסים דרך תדר הרדיו שנקבע. פקחי הבקרה האווירית המשיכו לנסות ליצור קשר המטוס, אך ללא הצלחה.

המטוס המשיך לטוס לכיוון לונדון, וחצה את הגבול להונגריה, מבלי ליצור קשר עם פקח הבקרה האווירית המכסה את המרחב האווירי מעל המדינה. בשלב זה הוכרזה "התרעת ביטחון פוטנציאלית", ומטוסי קרב של נאט"ו הוזנקו ליירט את המטוס.

על פי הדיווחים, מטוסי הקרב טסו קרוב למטוס קתאי פסיפיק, ויצרו "סימן אזהרה" לעבר הטייסים. בשלב זה, הטייסים יצרו קשר עם מוקד הטיסה ואישרו כי לא קרה דבר. לאחר חידוש התקשורת, מטוסי הקרב הוחזרו, והמטוס הורשה להמשיך במסעו לנמל התעופה הית'רו בלונדון.

קתאי פסיפיק מסרה כי היא מבצעת "סקירה מקיפה כפי שהונחה, כולל פגישה עם אנשי צוות רלוונטיים". עוד נמסר מהחברה כי המטוס "דבק במסלולו המאושר לאורך כל המסע".

כיוון חקירה אחד הוא שהייתה תקלה אפשרית במערכת הרדיו, אם כי העובדה שהתקשורת חודשה רגעים ספורים לאחר שמטוסי הקרב הודיעו על נוכחותם - הופכת טענה זו לפחות סבירה.

רגולטורי התעופה בודקים גם את האפשרות שהטייסים כיוונו את הרדיו לתדר שגוי בטעות, בעוד שכמה פרשנים תהו האם שני הטייסים שהיו בתא הטייס בזמן התקרית אולי נרדמו.