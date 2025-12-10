טיסה שגרתית מהונג קונג לבריטניה כמעט וחווה אסון תעופתי לאחר שתקלה בתקשורת עם הטייסים גרמה ל"התרעת ביטחון" ומטוסי קרב הוזנו ליירט את המטוס | על פי הדיווחים, הטייסים לא הגיבו לניסיונות יצירת הקשר של פקחי הבקרה דרך תדר הרדיו שנקבע, מה שגרם לחשש כי מדובר במטס עוין (תעופה)
טיסה שגרתית מהונג קונג למלבורן הלילה, חזרה לשדה התעופה של הונג קונג לאחר קרע בצמיג זמן קצר לאחר ההמראה | צוותי כיבוי אש של שדה התעופה היו בכוננות על המסלול | המטוס נחת בשלום, והנוסעים ואנשי צוות נסעו בשאטלים חזרה לאולם היוצאים (תעופה)