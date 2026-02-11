בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)
טלסקופ "רומן" עומד להמריא בסתיו 2026 ולהראות שה"כלום" הקוסמי נראה הרבה יותר טוב ב-300 מגה-פיקסל | חמוש בשדה ראייה רחב פי 200 ודיוק שיכול למצוא פגמים בשערה ממרחק של שני מגרשי כדורגל הוא יוצא לדווח מהחלל (חדשות בעולם)
ליקוי ירח מלא התרחש אמש (ראשון) מעל ראשינו, אך בעוד רבים התאמצו כדי לחזות באירוע האסטרונומי המיוחד, ראובן בן סימון תיעד את הליקוי כמעט בשלימותו מבעד לעדשת הטלסקופ | ויש גם סימולציה של הליקוי • צפו (מעניין)