טלסקופ העל 'רומן' משייט במים ( צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי )

בתיעודים יוצאי דופן שהגיעו בימים האחרונים מחוף החלל בפלורידה נראה הטלסקופ כשהוא מונח על גבי דוברת ה"פגסוס", כלי השיט האגדי של נאס"א, ששימש בעבר להובלת מכלי הדלק של מעבורות החלל ורכיבי טיל ה-SLS.

אלא שהפעם המטען שעל סיפונו אינו עוד חלק של חללית. מדובר במצפה החלל הגדול הבא של נאס"א, יצירת מופת הנדסית שהושלמה באפריל 2026 לאחר שנים של פיתוח קפדני בתוך החדרים הסטריליים ביותר של סוכנות החלל האמריקנית. הטלסקופ כולל מראה ראשית בקוטר 2.4 מטרים, מערכת אלקטרונית מורכבת ופאנלים סולאריים כתומים ומרשימים. באופן נדיר למדי בעולם חקר החלל, הפרויקט השאפתני הזה הגיע לקו הסיום כשהוא מקדים את לוח הזמנים בכשמונה חודשים ואף נותר מתחת לתקציב המקורי.

טלסקופ העל 'רומן' משייט במים ( צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי )

הטלסקופ נקרא על שמה של ננסי גרייס רומן, האסטרונומית שנחשבת ל"אמא של האבל" בזכות תפקידה המרכזי בהפיכת טלסקופ האבל מחזון למציאות.

למרות שבמבט ראשון רומן מזכיר את האבל, משום שלשניהם מראה ראשית בקוטר זהה, כאן למעשה נגמר הדמיון.

רומן מצויד במצלמת ענק של כ-300 מגה-פיקסל, מדענים מצפים שרומן יגלה אלפי סופרנובות חדשות, ימפה מיליארדי גלקסיות וייצר תמונות כה עצומות, עד שאין כיום אף מסך בעולם שיכול להציג אותן במלואן בבת אחת.

בעוד שטלסקופ האבל מתמקד בפרטים קטנים, לטלסקופ "רומן" יש שדה ראייה הגדול פי 100 לפחות מזה של האבל. הוא מסוגל לתפוס בתמונה אחת שטח שמיים הגדול פי 200 מזה שקודמו יכול למפות ובמהירות גבוהה פי 1,000, כך שמה שהיה לוקח להאבל כ-2,000 שנה למפות, רומן צפוי להשלים בתוך שנה אחת בלבד.

פסיפס עמוק של היקום הרחוק שצולם על ידי טלסקופ החלל ג’יימס ווב, המציג את אחד משדות השמיים הרחבים ביותר שצולמו אי פעם בעומק קוסמי, ובו נחשפים אינספור גלקסיות ומבנה היקום בקנה מידה כמעט בלתי נתפס. ( צילום: נאס"א )

גם מבחינת המידע שיזרום ממנו מדובר בקפיצת מדרגה עצומה. בעוד שהאבל אסף כ-400 טרה-בייט של נתונים במשך יותר משלושה עשורים בחלל, רומן צפוי לייצר כ-500 טרה-בייט של מידע בכל שנה.

אבל המשימה האמיתית שלו גדולה אפילו יותר. לאחר שיגורו המתוכנן באוגוסט 2026 על גבי טיל, הטלסקופ יישלח למרחק של כ-1.5 מיליון קילומטרים מכדור הארץ, אל נקודת לגראנז' L2, שם ינסה לפענח את אחת התעלומות הגדולות ביותר של המדע המודרני: מהו החומר האפל ומהי האנרגיה האפלה, שני המרכיבים המסתוריים שמהווים כ-95 אחוזים מהיקום.

הטלסקופ מצויד גם בקורונוגרף מתקדם, מכשיר המסוגל לחסום את אורם המסנוור של כוכבים רחוקים ולאפשר הצצה ישירה בכוכבי לכת חיוורים פי מאה מיליון מהשמש שלהם.

ובינתיים, לפני שיחל את מסעו אל מעמקי היקום, העין החדשה של האנושות ממשיכה לשוט בשקט על פני הים. מראה כמעט שגרתי, שמסתיר בתוכו את ההבטחה לאחת המהפכות המדעיות הגדולות של המאה ה-21.