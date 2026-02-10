מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח על שמירת רציפות שירותי התעופה בחירום | הוא ציין כי במלחמה התברר כי התעופה האזרחית לא הייתה ערוכה כראוי למלחמה ארוכת טווח | המבקר הוסיף: "ירי הטילים מאיראן ומלבנון במלחמה המחיש כי על רשויות המדינה לדאוג שמערך התעופה יפעל באופן תקין גם בחירום" (תעופה, בארץ)
דרמה בבג"ץ: השופטת דפנה ברק-ארז הורתה להוציא מהאולם את סגן השר אלמוג כהן, לאחר שפרץ לדברים בדיון על דוחות המבקר. "יש להצטער על הפרת הסדר", נזפה השופטת, בעוד שדווקא את ח"כ טלי גוטליב, שביקשה רשות דיבור, היא שיבחה (בארץ, חוק ומשפט)
מבקר המדינה מציג כעת את הביקורת החריפה שלו בנושאים הביטחוניים הבאים: פערים חמורים בכוח האדם באבטחת הרכבת הקלה | למרות האיומים החמורים, לא נעשה דבר בתחום האבטחה על מתקנים חיוניים | אין גוף שמתכלל את נושא אבטחת נמל התעופה רמון | מערכות אבטחת המידע במשרד הבטחון לא אותגרו ונבדקו | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
בדו"ח המיוחד המתפרסם היום על תלונות הציבור במבצע 'עם כלביא' מוצגות תלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה • אחת מהתלונות מתייחסת למקרה בו משפחות שפונו מבתיהן בבני ברק נדרשו לעזוב את המלון ביום צום י"ז בתמוז • עפ"י הנתונים כ-52% מהתלונות שבירורן הסתיים באו על תיקונן (חדשות)
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מפרסם היום את הדו"ח המיוחד של נציבות תלונות הציבור על התלונות במבצע 'עם כלביא' • בדו"ח הוא מציין את פעולות הנציבות, במהלך המבצע, כמות התלונות שהגיעו ואת הנושאים העיקריים שלהן • מבקר המדינה: "ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע" (חדשות)