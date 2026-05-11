יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה קבע את מועד הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה הבא, במקומו של מתניהו אנגלמן שמסיים את כהונתו. על פי ההחלטה, הישיבה תתקיים ביום רביעי, י"ח בסיוון התשפ"ו, ה-3 ביוני 2026.

ההחלטה התקבלה בעקבות התייעצות שקיים אוחנה עם סגניו, בהתאם לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958. הקביעה מסמנת את תחילתו הרשמית של המרוץ לתפקיד אחד הבכירים והרגישים ביותר במערכת הפוליטית הישראלית.

לוח הזמנים: הגשת מועמדויות עד ה-20 במאי

בהתאם לחוק, מועד הגשת הצעות המועמדים לתפקיד מבקר המדינה נקבע ליום רביעי, ד' בסיוון התשפ"ו, ה-20 במאי 2026. על כל מועמד להיות מומלץ על ידי חברי כנסת, כאשר יו"ר הכנסת יודיע על שמות המועמדים בצירוף שמות הממליצים לא יאוחר מיום רביעי, י"א בסיוון התשפ"ו, ה-27 במאי.

מבקר המדינה נבחר בהצבעה חשאית במליאת הכנסת, אך למועמד הזוכה לתמיכת הקואליציה קיים סיכוי גבוה משמעותית להיבחר לתפקיד. על רקע זה, המרוץ הפוליטי לגיבוש תמיכה במועמדים השונים כבר החל.

נתניהו פועל לקידום ראבלו

בדיון שהתקיים אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו הוחלט לקדם את עו"ד מיכאל ראבלו לתפקיד מבקר המדינה. ראבלו, שמייצג את הממשלה בעתירות בבג"ץ בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, נתפס כמועמד הקרוב לראש הממשלה.

עם זאת, המרוץ למבקר המדינה מתגבש סביב מועמד נוסף שצובר תמיכה רחבה בקואליציה. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון זוכה לתמיכה הולכת וגדלה, כאשר סיעת כחול לבן הודיעה על הצטרפותה לתמיכה במועמדותו. ח"כ אלי דלל מהליכוד מוביל את מסמך התמיכה במועמד, ובסך הכול כבר 10 חברי כנסת מהקואליציה הביעו תמיכה במינויו.