מדינות אירופה חשפו בשבת כי מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני חוסל על ידי רעלן צפרדע חץ, חומר קטלני נדיר המצוי אך ורק בטבע באקוודור | הממצא חיזק את ההערכה כי רוסיה עומדת מאחורי החיסול, האחרונה המשיכה כדרכה להכחיש | כך מיוצר הרעל - וכמה הוא מסוכן? כל הפרטים (בעולם)
חמש מדינות אירופאיות פרסמו היום הצהרה משותפת הקובעת כי אלכסי נבלני הורעל באמצעות רעל נדיר | המדינות האשימו את רוסיה בביצוע ההרעלה, בעוד האחרונה דחתה את ההאשמות ואמרה כי מדובר במוות בלתי-מוסבר | שנתיים לקח לאירופה לעלות על הרעלן בו נהרג נבלני, לאור נדירותו של החומר הכימי| כעת זה רשמי: נבלני חוסל בנשק כימי | כל הפרטים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא בשבת באופן חריג למרות שיחות המשא ומתן המתקיימות בין המדינות | לפי דיווח נפרד ב'רויטרס', ארה"ב נערכת לאפשרות של מערכה ממשוכת שתארך שבועות ארוכים | אירופה חשפה: זה הרעל בו חוסל נבלני בכלא הרוסי | חדשות השבת, הכותרות (חדשות)
ארמון סודי בקרים, שהיה שייך לנשיא אוקראינה לשעבר, נחשף כעת כמתחם יוקרה קיצוני של פוטין, הכולל מרכז רפואי פרטי, חדרי ספא חוף פרטי וג'קוזי מוזהב | הקרן למאבק בשחיתות (FBK), שהקים אלכסיי נבלני חושפת בזבוז בלתי נתפס ומתקנים שמיועדים לשמר את בריאותו של פוטין (חדשות בעולם)
יוליה נבלני טוענת כי שתי מעבדות זרות קבעו שבעלה, מנהיג האופוזיציה הרוסית אלכסיי נבלני, הורעל ונרצח בכלא | היא דורשת לפרסם את ממצאי הבדיקות, אך לא ציינה את סוג הרעל | הקרמלין מצדו מסר כי אינו מודע לדברים ואינו מתייחס לטענותיה (בעולם)