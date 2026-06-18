חשד מטריד: האם פרשת 'פרינוק' מתרחבת? מקרה נוסף בחולון

החקירה סביב מחיות התינוקות המזוהמות של המותג 'פרינוק' עשויה להסתעף לממדים רחבים יותר. בחדשות 14 דווח אתמול (ראשון) על מקרה חדש ומעורר דאגה בחולון, כאשר אם לפעוט מסרה כי בנה פיתח תסמינים רפואיים שונים לאחר שצרך מחית מהמותג החשוד.

בשלב זה, האירוע נמצא בשלבי בדיקה ראשוניים בלבד. משרד הבריאות טרם פרסם תגובה רשמית ולא אישר קשר ישיר בין המקרה בחולון לבין שרשרת ההרעלות שהתגלתה בירושלים בסוף השבוע שעבר. לפי הדיווח, המוצר המדובר נרכש בסניף של רשת מזון שונה לחלוטין באזור המרכז, ולא בסניפי 'זול ובגדול' בירושלים שבהם אותרו המחיות המזוהמות.

הפרשה המרכזית: תרופות פסיכיאטריות במזון תינוקות

הפרשה החמורה פרצה לכותרות בסוף השבוע שעבר, כאשר ביום חמישי אושפזו שלושה פעוטות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמיני אפתיות וחולשה חמורה. בדיקות דם שנערכו לילדים חשפו ממצא מזעזע: בדמם נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים - חומרי הרגעה והרדמה המצויים בתרופות נוגדות חרדה המיועדות למבוגרים בלבד.

משרד הבריאות עדכן כי החקירה התמקדה במחיות פירות של 'פרינוק' שנרכשו בשני סניפים ספציפיים של רשת 'זול ובגדול' ברחוב יפו בירושלים. בדיקות המעבדה שנערכו למוצרים הניבו ממצאים חמורים במיוחד: במחיות אותרו שרידים של התרופות הפסיכיאטריות קלונאזפאם (קלונקס) ולוראזפאם (לוריוון). מדובר בתרופות המשפיעות באופן ישיר על מערכת העצבים המרכזית, ואסורות לחלוטין להימצאות במוצרי מזון, בייחוד כאלה המיועדים לתינוקות ופעוטות.

בעקבות הגילויים, הוצאו צווי סגירה מנהליים מיידיים לסניפים המדוברים בירושלים, ומשטרת ישראל פתחה בחקירה פלילית מקיפה בשיתוף פעולה צמוד עם משרד הבריאות.

החקירה נמשכת: טרם נקבעו מסקנות

גורמי האכיפה והבריאות מדגישים כי החקירה עדיין נמצאת בעיצומה. בשלב זה טרם גובשו מסקנות סופיות לגבי נסיבות האירוע, המניע, או הדרך שבה השתרבבו התרופות המרגיעות לתוך אריזות המזון. החוקרים בוחנים מספר תיאוריות, כולל אפשרות של זיהום במפעל הייצור, חבלה במכוון, או תקלה בשרשרת האספקה.

במקביל לחקירה המרכזית בירושלים, נבדק כעת הדיווח מחולון לגבי הפעוט הנוסף שצרך מחית החשודה כנגועה. עם זאת, נכון לשעה זו, לאנשי הרפואה ולרשויות החוק אין עדיין ממצאים פורנזיים או מעבדתיים המאששים זיקה ישירה בין המקרה בחולון לבין שרשרת ההרעלות בירושלים. הבדיקות המקיפות בנושא נמשכות, והרשויות קוראות להורים שילדיהם צרכו מחיות מהמותג ופיתחו תסמינים חריגים לפנות למוקדי משרד הבריאות.