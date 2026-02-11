בעקבות מצב החירום בארץ הקודש, הורה האדמו"ר מדושינסקיא על הקמת משמרות לימוד רצופות בישיבות החסידות ללא הפסקה לאורך כל היום, והבחורים נרתמו בהמוניהם | במקביל: תיעוד מיוחד מביקור הרבי בת"ת הוותיק בעיר התורה והחסידות (חסידים)
בעיצומם של ימי השמחה בנישואי נינתו, הגיע האדמו"ר מסאטמר לסיור בהיכל הכולל של החסידות בוויליאמסבורג. לאחר שהאדמו"ר סייר במקום והביע את קורת רוחו המרובה מהשקידה, התפלל תפילת מנחה בצוותא עם האברכים, שהתרגשו מהופעתו של מלך בתוכם (חסידים)
אלפי חסידי גור מתקבצים כעת ברחוב ירמיהו פינת שמגר בירושלים, לשם הגיע זה עתה האדמו"ר מגור לעצרת המיליון | עם הגיעו למרפסת המיוחדת שהוכנה לכבודו, פתח הרבי בתפילת מנחה ברוב עם – רגע עוצמתי ומרגש של תפילה, דומיה ורוממות (חסידים)
התרגשות שיא בחצה"ק גור, לאחר שבועות של היעדרות, האדמו"ר מגור הופיע לראשונה לתפילת מנחה בבית מדרשו הגדול בירושלים | בתוך כך, האדמו"ר חזר לקבל קהל חסידיו לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים | צפו בתיעוד (חסידים)