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סביב השעון בלי הפסקה

מ-6 בבוקר עד חצות הלילה; הוראת החירום של האדמו"ר מדושינסקיא נוכח גזירת הגיוס

בעקבות מצב החירום בארץ הקודש, הורה האדמו"ר מדושינסקיא על הקמת משמרות לימוד רצופות בישיבות החסידות ללא הפסקה לאורך כל היום, והבחורים נרתמו בהמוניהם | במקביל: תיעוד מיוחד מביקור הרבי בת"ת הוותיק בעיר התורה והחסידות (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מדושינסקיא הגיע בשבוע שעבר לביקור מרומם ב בני ברק, ואת תפילת מנחה התפלל יחד עם ילדי הכיתות הגבוהות בתלמוד תורה "מהרי"ץ דושינסקיא" בעיר.

תלמוד תורה דושינסקיא בבני ברק, הפועל קרוב ל-50 שנה, הוא אחד המוסדות הוותיקים בעיר התורה והחסידות. הת"ת נוסד על טהרת הקודש על ידי האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא, גאב"ד ירושלים, והוא המוסד הראשון של החסידות שהוקם מחוץ לגבולות ירושלים – וממנו יצאה הבשורה להתפתחות רשת מוסדות החינוך של החסידות בארץ ובעולם.

האדמו"ר, שמזכיר בכל עת את גודל מעלת הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא ואת כוח תפילתם שפותחת שערי שמיים, הגיע להתפלל עמם יחדיו. לאחר התפילה נשא דברים קצרים וזירז את התלמידים לחזור לחוק לימודם בהתמדה יתירה. בסיום המעמד עברו המשגיחים והמחנכים העוסקים במלאכת הקודש להתברך מפי האדמו"ר.

בתוך כך, ביום ראשון שבוע שעבר לקראת תפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש, נשא האדמו"ר דברי חיזוק קצרים לבחורי הישיבות הקדושות של החסידות. בדבריו התייחס למצב המורכב השורר בארץ הקודש ולגזירת הגיוס המרחפת על ראשי עם הקודש, ועורר את הבחורים להתמיד ולהתחזק בלימוד התורה כמענה למצב. האדמו"ר הדגיש כי הקדוש ברוך הוא מעורר את הציבור באמצעות הניסיונות הללו כדי להגביר את עסק התורה.

בשל כך, ביקש האדמו"ר כי בישיבות יתקיימו משמרות לימוד רצופות בהיכל, החל מהשעה 6 לפנות בוקר ועד חצות הלילה ללא כל הפסקה.

בעקבות הקריאה, בימים האחרונים נרשמו כלל תלמידי הישיבות של החסידות ללימוד של שעה אחת לפחות ברציפות מוחלטת כקודש לה'. כעת נראה בהיכלי הישיבות מחזה הוד מרומם, כאשר קול התורה נשמע ברמה ברוב עוז, יום ולילה לא ישבותו.

האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בתפילת מנחה בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)

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