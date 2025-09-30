רבבות חסידי סאטמר התאספו השבוע ביום ראשון לשמוע דרשת 'שבת שובה' המסורתית מפי המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר | האדמו"ר, אשר עמד על מעלות ארון הקודש המפואר, נשא את דברו לפני העם באמצעות מערכת הגברה כשהוא עטוף בטלית | דרשתו התמקדה בענייני תשובה בימים הנוראים, כן עורר את הקהל לערוך חשבון נפש אמיתי, לחיזוק בלימוד תורה ובעבודת ה', לקראת יום הדין הקרב (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב מסר אמש (ראשון), דרשת שבת שובה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בדרשתו, הרחיב האדמו"ר בנעימות בדברי אגדה והלכה, כהכנה לימי החגים הבאים עלינו לטובה: יום הכיפורים וחג הסוכות | דרשת שבת שובה, הנמסרת בדרך כלל בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוקדשת כולה לנושאי תשובה, התעוררות רוחנית והתחזקות לקראת יום הדין והימים הטובים שבפתח (חסידים)
אמש זכו המונים לשמוע דרשת שבת שובה מפיהם של הראשלצי"ם, הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהטריחו עצמם ובאו אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, למסור דבריהם - דבר ה' מירושלים | בדבריהם העלו את נס זכרו של מייסד הישיבה והמוסדות, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעלה בסערה השמימה לפני כחצי שנה (חרדים)
רגעים של רטט וחלחלה נרשמו במהלך דרשת שבת שובה שמסר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא בירושלים, פרץ הפוסק בבכי נסער כשדיבר על גזירת הגיוס. "ראשי השלטון נוהגים כגרועים שבאומות", זעק בכאב עצור | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות תלמידי ישיבות השתתפו הערב בשיחת חיזוק שנשא במוצאי שבת שובה הגאון רבי יגאל כהן, רו"מ 'יביע אומר', וחבר 'מועצת הרבנות הראשית', בהיכל ישיבת כסא רחמים בבני ברק | הרב עורר את הציבור לחשבון נפש לקראת יום כיפור (עולם הישיבות)