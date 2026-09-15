הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה - צילום: דוד ארזני הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה | צילום: צילום: דוד ארזני 10 10 0:00 / 1:02

אלפי בני ירושלים התכנסו אמש (שני) בבית המדרש הגדול דחסידי דושינסקיא לשמוע את דרשת שבת שובה המסורתית מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. בראש שולחן המזרח ישבו עשרות רבנים, דיינים ומורי הוראה, והקהל הרב מילא את ההיכל עד אפס מקום.

בדרשתו המרוממת התייחס הגאון רבי משה שטרנבוך למערכות הרוחניות של הדור, זעק את זעקת התורה על הבחורים הכלואים, והתווה את דרך ההצלה והישועה לעם ישראל בימים הנוראים.

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

קריאה להתפרדות מוחלטת מרוח הכפירה בשדה התעופה: אלחנן משמרתי נעצר בבודפשט חיים כהן | 09:35 תרגיל עוקץ הפיל את גנב התפילין אריה לוי | 10:04 את פתח דבריו הקדיש הגאון רבי משה שטרנבוך למערכה הרוחנית הקשה שעם ישראל עומד בה בדורנו. "הרשעים זוממים לאבד אותנו לגמרי, להחריב את מבצרי התורה והישיבות הקדושות, ולהפוך אותנו לעם ככל העמים ולגוי ככל הגויים", אמר הפוסק. "ברם, על זאת כבר הבטיחנו הכתוב וקבע הקב"ה: 'והעולה על רוחכם היו לא תהיה!'. חובתנו בשעה זו להתנער ולהתרחק התרחקות גמורה מן החופשיים, לא להביט עליהם כלל, לא להסתופף עמהם ולא להשתתף עמם בכל עניין ודבר, כי רק בפרישות זו טמון יסוד הצלחתנו וקיומנו."

האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א בדרשה ( צילום: דוד ארזני )

להמחשת הדברים הביא הגאון רבי משה שטרנבוך את דברי הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זצוק"ל על נוסח ההושענות:

"פירש הגאון רבי יהושע לייב זצוק"ל את קריאתנו 'הושענא שלש שעות הושענא', כי בשלוש השעות האחרונות קודם ביאת גואל צדק, תנשב בעולם רוח כפירה וטומאה נוראה ואיומה. והוסיף והזהיר בנבואת קודש: רק מי שיפרוש ויתפרד לגמרי מן הרשעים, הוא אשר יזכה להיוושע ולראות באור הישועה."

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

זעקה על הבחורים הכלואים: "דם אחינו אינו הפקר"

בכאב עמוק ובלהט קודש התייחס הגאון רבי משה שטרנבוך לגזירת גיוס בני הישיבות ולבחורים הכלואים על משמרת קודשם:

"לדאבוננו, בימי ראש השנה ישבו שמונים בחורים יקרים בבית האסורים, על לא חטא ועוול בכפם, כי אם על חפצם העז לדבקות בה' ולעמל התורה, בסירובם להתגייס לצבא המלא טומאה וכפירה. על זאת אנו מוחים בתוקף וזועקים: דם אחינו אינו הפקר!"

"הלא כבר אמרו חז"ל 'גדול המחטיאו יותר מההורגו', והגזירה הרעה הזאת הנטויה על בני הישיבות הרי היא כגזירת מוות ממש, שהרי בלא תורה אין לנו חיים כלל. יהי רצון שהקב"ה יפר עצתם ויקלקל מחשבתם, ובזכות מסירות הנפש של לומדי התורה תתבטל הגזירה במהרה."

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

אזהרה חמורה ממסלולי הפיתוי

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א יצא באזהרה נחרצת נגד הניסיונות למשוך בחורים ואברכים למסלולים צבאיים:

"לדאבוננו, פתחו מסלולים המעוטרים כביכול ב'חסידישע מלבושים', שבהם מפתים את הציבור לעבוד שעות ספורות ולקבל ממון רב, ובכך לוכדים ברשתם את ה'ישיבע לייט'."

"ועל כן, חובת השעה להזהיר בקול רעש גדול: אסור לילך אליהם בשום אופן ופנים! שהרי יסוד הצבא בנוי על כפירה, וכל מגמתם ומטרתם אינה אלא לחבר אותנו עמם כדי שנהיה שווים להם, חס וחלילה."

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

האדמו"ר מסקולען ירושלים שליט"א בדרשה ( צילום: דוד ארזני )

פגעי הטכנולוגיה – ניסיון הדור

הפוסק עורר את הציבור על חובת ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה המודרנית:

"חובת השעה לעורר על פגע האינטרנט, שהוא ניסיון הדור הקשה ביותר ומביא לידי אבי אבות הטומאה. מי שאינו משתמש כלל, ואפילו ב'אינטרנט עם סינון', אשריו ואשרי חלקו, דסחור סחור אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב."

"וברוך ה', כיום כבר קיימות בכל קהילה וקהילה חבורות קדושות שמקבלות על עצמן להתרחק מכל אלה, וקדוש ייאמר להם על שהם מתגברים בעוז מול ניסיונות התקופה."

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

שבת קודש – מגינה וממתיקת הדינים

בהתייחסו לכך שיום ראשון של ראש השנה חל השנה בשבת, ביאר הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א את מעלת השבת כממתיקת הדינים:

"השנה חל ראש השנה בשבת ולא זכינו למצוות שופר, ובשנה כזאת צריכים אנו את זכותה של השבת שתעמוד לנו להמתיק את הדינים. משום כך, עלינו להתחזק ביותר בשמירת השבת, כדי שתהא לנו לסנגור לפני כיסא הכבוד. חלילה, אם אין אנו שומרים אותה כראוי, עלולה היא ליהפך לקטרוג, רחמנא ליצלן."

"על כל אחד ואחד לקבל על עצמו ללמוד הלכות שבת באופן קבוע, וכן למחות כנגד חילולי השבת המתרבים. ואם נעשה את מוטל עלינו, תעמוד לנו השבת כסנגור ויקוים בנו 'כי אשמרה שבת א-ל ישמרני', והקב"ה יצילנו מכל רע."

עם תום הדרשה עברו אלפי המשתתפים בסדר מופתי לקבל ברכת השנים מהפוסק. בראש העוברים נצפו האדמו"רים מדושינסקיא ומסקולען ירושלים שליט"א.

במעמד מיוחד חילק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א למעלה ממאה אלף דולר לרבני העדה החרדית, כאשר כל רב זכה לסכום של אלף דולר מטעם קופתו הקדושה "קופת תמכין דאורייתא". הגאון רבי יהודה פישר, חבר הבד"ץ, הביע את רגשי הקהל והודה לפוסק על נשיאתו את העם על כתפיו הן ברוחניות והן בגשמיות.

המוני עם ליוו את הפוסק בכבוד רב עד לרחובה של עיר, עד מעלה רחוב שמואל הנביא, משם המשיך הגאון רבי משה שטרנבוך למעונו בשכונת הר נוף.

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשת שבת שובה ( צילום: דוד ארזני )