הצלם הוותיק שוקי לרר הצליח לתפוס שלושה מגדולי הרבנים בבני ברק בנטילת לולב בבתי הכנסת בשכונת רמת אלחנן | את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת 'רבנו חיים עוזר', והפוסק הנודע הגאון רבי יהודה סילמן | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ד' מינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו". לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
שעות נעלות של קדושה והתעלות היה מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה עת זכו לחזות בנועם עבודתו הקדושה של האדמו"ר בעת נטילת לולב, באמירת ההלל כנהוג | האדמו"ר אשר עמד במרכז היכל בית מדרשו הגדול אחוז שרעפי קודש, במשך שעות ארוכות של דבקות עליונה, מתוך כוונות טמירות, פיזם מעת לעת ניגון חרישי כפי מנהג אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד מרגעי הקדושה בצל הקודש (חסידים)