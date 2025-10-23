בית המדרש "יבא חיים" נחנך במוצאי שבת נחמו במחנה ישראל שבהרי הקאנטרי • המבנה הוקם עבור מגידי השיעורים והרמי"ם • הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א קבע את המזוזות ונשא דברים • המעמד שולב עם סיום מסכת קדשים
בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין בבלי)