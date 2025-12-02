כשבוע לאחר התקרית החריגה בנמל התעופה במקסיקו, במהלכה גבר זר נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה, הרשויות במדינה פרסמו את פרטי התחקיר הראשוני ולפיו מדובר בגבר מקומי שהיה ב"משבר פסיכולוגי חריף" | כך הוא הצליח לפרוץ למסלול (תעופה)
רגעי אימה נרשמו בנמל התעופה הבינלאומי במקסיקו כאשר "נוסע סמוי" נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה | עד ראייה תיעד את הרגע שבו האיש טיפס על אחד מצמיגי המטוס אל לתוך תא הגלגלים, רגעים ספורים לפני שצוות שדה התעופה מיהר לעצור אותו (תעופה)