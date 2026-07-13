נוסע סמוי הפיל דרייברים שהסיעו נוסעים בשכר; 5 נהגים זומנו למשפט | תיעוד

הנוסע הסמוי תיעד את פעילות הדרייברים - צילום: דוברות המשטרה הנוסע הסמוי תיעד את פעילות הדרייברים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:46

במהלך השבועות האחרונים ניהלה היחידה המרכזית של אגף התנועה במחוז ירושלים פעילות סמויה וממוקדת באזור מעבר שועפאט נגד נהגים המבצעים עבירות תעבורה בדגש על דרייברים שביצעו הסעות בשכר ללא היתר נדרש או רישיון תואם.