פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד אלי לוון, בן 21 מירושלים, בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם. במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של לוון עד לתום ההליכים המשפטיים.
על פי כתב האישום שהוגש באמצעות עו"ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך סוף שנת 2025 ותחילת שנת 2026 יצר לוון קשר עם גורמים שהזדהו כ"סינא" ו"אלכסנדר", אשר פעלו מטעם המודיעין האיראני. על אף שהיה עליו לדעת כי מדובר בסוכני חוץ, המשיך לוון בקשר עמם וביצע עבורם שורת משימות ביטחוניות.
צילם יעדים רגישים והטמין פתקים
המשימות שביצע לוון כללו תיעוד של מיקומים רגישים בירושלים. בין היתר, צילם את התחנה המרכזית בירושלים, תיעד מבנה בשכונת הבוכרים, והטמין בקניון הדר קופסת סיגריות ובה פתק שעליו נכתב "העבודה הושלמה". בהמשך, רכש לוון התקן USB, עטף אותו בשטר של 50 שקלים והטמין אותו במסעדה בירושלים, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות ומעביר את התיעוד למפעיליו.
הפרשייה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם אזרחים ישראלים גויסו על ידי גורמי מודיעין איראניים לביצוע משימות ביטחוניות. כידוע, איראן מגבירה את מאמציה לגייס אזרחים ישראלים באמצעות רשתות חברתיות והצעות כספיות מפתות.
תשלומים במטבעות דיגיטליים
על פי כתב האישום, עבור ביצוע המשימות קיבל לוון מסוכן החוץ "סינא" כ-861 דולר במטבעות דיגיטליים, ומסוכן החוץ "אלכסנדר" כ-518 דולר נוספים. בסך הכול, העביר המודיעין האיראני ללוון כ-1,379 דולר תמורת פעילותו הביטחונית.
שיטת התשלום במטבעות דיגיטליים מאפשרת העברת כספים תוך הסתרת זהות הצדדים ומקשה על מעקב אחר תנועות הכסף. מדובר בדפוס פעולה מוכר של גורמי המודיעין האיראניים, כפי שעלה גם במקרים דומים שנחשפו לאחרונה.
עו"ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים מסרה: "לעיתים די בהודעה אחת בטלגרם ובהצעה לכסף קל. מה שמתחיל במשימה שנראית שולית או תמימה לכאורה, עלול להפוך בתוך זמן קצר לשיתוף פעולה עם גורם עוין הפועל נגד מדינת ישראל. כתב האישום הזה ממחיש כיצד גורמי מודיעין זרים מנסים לנצל את המרחב הדיגיטלי כדי לאתר, לגייס ולהפעיל אנשים מתוך ישראל, וכמה חשוב לגלות ערנות ולנתק מגע מיד עם פניות מסוג זה. קשר שפוגע באופן ממשי בבטחון המדינה".
החקירה נוהלה על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים ושירות הביטחון הכללי. כתב האישום מייחס ללוון עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו. עדכונים נוספים בהמשך.
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