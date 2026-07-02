זירת הפיגוע ( צילום: Tal Gal/Flash90 )

כתבי אישום יוגשו היום (חמישי) נגד שלושה חשודים שסייעו למחבל מהפיגוע הרצחני בצור יצחק, שהתרחש ב-7 ביוני האחרון. החשודים, תושבי טייבה ובאקה אל גרבייה, נעצרו לחקירה בשב"כ וביל"פ שרון לאחר שעלו חשדות למעורבותם בפיגוע שבו נרצח חיים קלומיטי הי"ד, חבר כיתת הכוננות של צור נתן.

על פי ההודעה המשותפת של דוברות המשטרה ודוברות השב"כ, המחבל עומר מונדר יאסין, אזרח ישראלי תושב טייבה, ביצע פיגוע ירי רצחני במספר זירות - כוכב יאיר, צור יצחק וסלעית. בפיגוע נפצעו מספר אזרחים נוספים, והמפגע חוסל על ידי שוטרי תחנת טייבה לאחר מרדף קצר. החקירה המאומצת של שירות הביטחון הכללי ויל"פ שרון העלתה כי שלושה חשודים - עלא דין ג'היים ווואם מצארוה, אזרחים ישראלים תושבי טייבה, ומחמד אפטימה, תושב באקה אל גרבייה - היו מעורבים בפיגוע באופן שונה. נשלל החשד לפיגוע לאומני | פוענח רצח בני הזוג פריחודקו: החשוד - קטין בן 16 קובי רוזן | 15.06.26 מחקירתם של עלדין ווואם עלה כי השניים היו מודעים לכוונותיו של המפגע לממש פיגוע ולא מנעו את התרחשותו. בנוסף, עלו פרטים נוספים אודות התנהלותו של המפגע בימים שקדמו למימוש הפיגוע.

זירות הפיגוע ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

סיפק את נשק הקרלו

הממצא החמור ביותר שעלה מהחקירה נוגע למחמד אפטימה. על פי החקירה, האחרון היה זה שסיפק את נשק הקרלו ששימש את המפגע לביצוע הפיגוע הרצחני.

כתב האישום יוגש היום על ידי פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד, בתום חקירתם המאומצת של המעורבים ביל"פ שרון ובשב"כ.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הדגישו בהודעתם כי הם רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה והציבור. "השירות, יחד עם גופי הביטחון הנוספים, ימשיך לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה עם המעורבים בפעילות ביטחונית ובעיסוק באמל"ח בלתי חוקי", נכתב בהודעה.