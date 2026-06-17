מצוד דרמטי בטמרה: תושב חאן יונס נלכד מסתתר בשיחים

פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב בעיר טמרה הובילה בתחילת השבוע ללכידתו של שוהה בלתי חוקי, תושב חאן יונס בן 19, שהצליח להסתנן לשטח ישראל. האירוע הסתיים במעצרו של החשוד לאחר מרדף רגלי דרמטי, כאשר המשטרה הגישה נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

הפעילות התרחשה במסגרת מבצע אכיפה יזום שמטרתו איתור שוהים בלתי חוקיים ועבירות נלוות באזור. כוחות המשטרה, שפעלו בשטח בעיר טמרה, זיהו רכב חשוד והחלו בבדיקה שגרתית. אולם ברגע שהשוטרים ניגשו לרכב, נטש החשוד את הרכב בפראות והחל במנוסה רגלית מהירה לעבר שטחים פתוחים הסמוכים לבתי מגורים.

לוחמי מג"ב והשוטרים פתחו מיד במרדף נחוש אחר החשוד. במהלך המרדף, ביצעו הכוחות סריקות מורכבות בשטח הפתוח, תוך שהם מנצלים את הכשרתם המקצועית ואת היכרותם עם השטח. לאחר מאמצים ממושכים, הצליחו הכוחות לאתר את החשוד כשהוא מסתתר בתוך סבך שיחים באזור, במטרה להתחמק מהמעצר.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה. במהלך החקירה, התברר כי מדובר בתושב חאן יונס שהסתנן לשטח ישראל באופן בלתי חוקי. עם השלמת חומרי החקירה, הוגש נגדו כתב אישום בגין שהייה בלתי חוקית בישראל, ובמקביל הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

מאבק נחוש בתופעת השב"חים

במשטרה הבהירו כי המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים ובגורמים המסייעים להם נמצא בראש סדר העדיפויות של כוחות האכיפה. הפעילות כוללת לא רק איתור ומעצר של שב"חים, אלא גם טיפול בעבירות נלוות כגון הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ועל שלטון החוק.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתגברת הפעילות המשטרתית לאיתור שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ, במיוחד בעקבות אירועים ביטחוניים חריגים שהתרחשו לאחרונה. המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד התופעה, תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים.

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של מרדפים דרמטיים שהתרחשו בתקופה האחרונה ברחבי הארץ, כאשר כוחות המשטרה ממשיכים בפעילות אכיפה יזומה לשמירה על הסדר הציבורי והביטחון.