גורמים עזתים חשפו מתקן עינויים של חמאס בחאן יונס, אותו הוא מייעד למתנגדי שלטון למיניהם | אחת החמולות שעברה ענישה קולקטיבית מצד חמאס, תיארה את הזוועות שעברו אנשיה במקום לאחר שנאלצו למסור את עצמם | תיאורים קשים (חדשות)
אליזבט צורקוב ששוחררה אחרי שבי של כשנתיים בעיראק, הגיבה בחשבונה בטוויטר לפרסום של N12 על חיסול שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בעזה | היא סיפרה לעוקביה באנגלית: "כך דיווח הערוץ הנצפה בישראל על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס" (אנשים)
אחר שדווח מוקדם יותר כי ישראל נתנה אור ירוק לכוחות מצרים מיוחדים להיכנס לרצועת עזה עם כלים הנדסיים מיוחדים, הפלסטינים מפרסמים הערב תיעוד של כניסת הכלים הכבדים לרצועה | במקביל, ישראל מחפשת חללים חטופים בתוך תחומי הקו הצהוב ברצועת עזה (חדשות)
בשבוע האחרון צפו בכל העולם בהלם ובזעזוע בתיעודים שזרמו מהרצועה, בהם נראו מרצחי חמאס מוציאים להורג "חשודים בבגידה", לאור יום וברחובה של עיר | הימים של אחרי הפסקת האש בעזה הציתו מלחמה על השליטה ברצועה החרבה, בין שאריות החמאס לחמולות והמיליציות בעזה | יצאנו לסקור את המצב בימים אלה והעימות המחודש בין הכוחות |סקירה מיוחדת (מגזין בבלי)
בחאן יונס נפתח בית קפה ומסעדה חדש על חוף הים, שמציע "נוף מרהיב ואווירה רגועה" | השם המזעזע והמחליא שנבחר - "נובה" - הזהה לשם המתחם ברעים שאליו פשטו מחבלי חמאס, ובו שחטו וחטפו מאות ישראלים (העולם הערבי)
חריג בח'אן יונס: יחידת "סהם" של חמאס פתחה במתקפה נגד משפחת אל-מג'אידה, המתנגדת לארגון הטרור | מחבלים הסתתרו בבית חולים ובמסגד, ירו טילי RPG ומטענים לעבר בתי המשפחה | חיל האוויר הישראלי סייע והרג לפחות 22 פעילי חמאס (חדשות)
למרות שלא ניתן אישור לירות פגזים אלא רק להפעיל רחפן, טנק ראשון ירה 2 פגזים ולאחר מכן טנק שני ירה 2 פגזים נוספים | גרסאות סותרות אם נאמר במפורש שאין היתר להשתמש בפגז | פרטים חדשים מהתקרית בחאן יונס שעוררה סערה (במלחמה)
דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס הערב לתקיפה של צה"ל על בית החולים 'נאצר' בחאון יונס שברצועת עזה, בה נהרגו אזרחים ועיתונאים, הבהיר כי מחבלי חמאס פעלו מתוך בית החולים, הביע צער על הפגיעה בחפים מפשע והבטיח להציג את ממצאי התחקיר בשקיפות | צפו בדברים (צבא)
מחבלי חמאס תקפו אתמול מוצב של חטיבת כפיר בחאן יונס מתוך פיר מנהרה סמוך, כשהם מתפצלים לשלוש חוליות | לוחמי צה"ל, שהתעוררו מתוך שינה, ניהלו קרב מטווח אפס והצליחו לחסל את מרבית המחבלים תוך דקות | כוחות תגבור, בהם טנקים וחיל האוויר, סייעו בנטרול האיום ובטיהור המרחב ממטענים | בצה"ל מעריכים כי המחבלים תכננו חטיפת חייל, וממשיכים בפעולות להשמדת התוואי התת-קרקעי (ביטחון)
האירוע הדרמטי שהתרחש אתמול בבוקר בחאן יונס שבעזה: אלוף הפיקוד ירד היום לשטח וביצע סיור בנקודת ההיתקלות עם המחבלים שם הוא שיבח את הלוחמים על פעילותם | דובר צה"ל חושף כעת את קולות הקשר בזמן המאבק מול חוליית המחבלים וכן תיעודים מחיסול המחבלים שניסו לחדור לבסיס (חדשות, צבא)