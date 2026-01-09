מעמד כביר לחיזוק לימוד תורת החסידות נערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות גדולי האדמו"רים והמשפיעים, לצד מאה ראשי כוללים שע"י מרכז מעייני ישראל
בארה"ק שהגיעו להוקיר את פטרון הרשת, הנגיד הרב דוד פישר • צפו בדברי הרבי ממכנובקא בעלזא על הברכה שקיבל מהרבי מליובאוויטש • סיקור נרחב (חסידים)
אלפי אברכים, בחורים וילדי חמד מכל רחבי הארץ התכנסו לשבת היסטורית של דבקות חברים ולימוד פנימיות התורה • בהפקת ענק של מרכז "מעייני ישראל", הפך מתחם הדי-סיטי להיכל תורה שקק חיים עם שיעורים מרתקים והתוועדויות סוחפות אל תוך הלילה בראשות גדולי המשפיעים מהארץ ומחו"ל • צפו בתיעוד המרומם מרגעי השיא, הניגונים והריקודים במוצאי השבת (חסידים)