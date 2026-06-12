מעמד כביר ורב רושם לחיזוק וביצור לימוד תורת החסידות התקיים השבוע בהיכל בית המדרש הגדול בבניינה החדש והמפואר של קהילת 'מעייני ישראל' בעיר הקודש ירושלים. המעמד, שעמד בסימן 'נשמתא דאורייתא', נערך בראשות אדמו"רים, משפיעים נודעים, רבנים ומאה ראשי כוללים, שהתכנסו יחד עם פטרון רשת הכוללים 'תפארת שמשון', הנגיד הרבני הרה"ח ר' דוד פישר.

הכינוס הגדול התקיים בסמיכות ליום היארצייט של אביו של פטרון הרשת, הרה"ח ר' שמשון פישר ז"ל, אשר על שמו ולזכרו הוקמה רשת הכוללים המעטירה, המסתעפת כיום בכל ריכוזי התורה בארץ הקודש.

האירוע נפתח בסיור של ראשי הכוללים בהיכלה של ישיבת 'המאור שבתורה'. לאחר תפילת מנחה, נפתח המושב הראשון בדברי פתיחה מפי ראש הכוללים, הגה"ח ר' מענדל פוגל, שהרחיב בגודל מעלת החזקת התורה של מקים הרשת, הזוכה לממן מידי חודש בחודשו מאות רבות של אברכים מופלגים ההוגים בתורה ובחסידות.

בזה אחר זה עלו לשאת דברים ראשי הכוללים של הרשת: הרה"ח ר' שלמה וינשטוק (ראש כולל באיאן), הרה"ח ר' שמואל זלמן שפיטץ (ראש כולל דושינסקיא) והרה"ח ר' אלעזר יונה ברנדר (ראש כולל מכנובקא בעלזא). בדבריהם הדגישו כי בזכות המלגות והתמיכה, זוכים האברכים בכוללים השונים לשלב בסדר יומם את לימוד ספר התניא קדישא ולהפיץ את המעיינות חוצה, כפי שהבטיח משיח צדקינו למרנא אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א. ראשי הכוללים שיבחו אף את שיעוריו העמוקים של ראש הרשת, הרב פוגל, המגיע למסור שיעורים קבועים בספר התניא ולבאר את עומק דברי האדמו"ר הזקן.

בהמשך המושב נשאו דברים הגה"ח ר' ישראל פישר (ראש כולל 'אבן העזר') והגה"ח ר' עמרם פישר (ראש כולל 'חושן משפט'), אשר עמדו על השילוב הייחודי ברשת הכוללים בין לימוד עיוני והלכה למעשה לבין לימוד תורת החסידות, המשתלבים יחד לתורה אחת שלמה. בסיום חלק זה, חילק פטרון הרשת ספרי תניא מהודרים במהדורת כיס לבחורי ישיבת 'המאור שבתורה' שעמדו בהצטיינות במבחן על פרקי התניא בעל פה.

במושב השני של הועידה נשאו דברים גדולי המשפיעים. המשפיע הראשי של 'מעייני ישראל', הגה"ח ר' שניאור זלמן גופין, עורר את הקהל לקראת יום ההילולא ג' תמוז, והרחיב על ההכנה הנדרשת מכל חסיד להמשיך ולהתקשר אל האדמו"ר.

המשפיע הגה"ח ר' חיים שלום דייטש נשא דברי ברכה נרגשים בשבח הנגיד, וציין כי הוא חולל מהפכה של ממש בלימוד תורת החסידות בתוך חצרות הקודש, כאשר מאות אברכים מכלל הקהילות לומדים חסידות מתוך הבנה והשגה. המשפיע הגה"ח ר' יעקב משה וואלבערג שיתף בתחושותיו כמשפיע הנודד ברחבי הארץ ואמר כי המהפכה שחוללה הרשת היא בבחינת 'בא ללמד ונמצא למד'.

במרכז המעמד הופיע בהדרם האדמו"רים מבאיאן, מחנובקא בעלזא ומדושינסקיא, אשר הגיעו באופן מיוחד כדי לברך את פטרון הרשת על חלקו הכביר בהחזקת עולם התורה.

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא נשא דברי ברכה מיוחדים, בהם שיתף בזיכרונות הוד מביקורו אצל הרבי מליובאוויטש זיע"א, ובירך את הנגיד שיזכה להמשיך ולהרבות בהחזקת מאות האברכים עד לביאת גואל צדק.

את המשא המרכזי נשא פטרון הרשת בעצמו, אשר שיתף את הקהל כי במקביל למהפכה בארץ הקודש, זכה להקים כוללים דומים גם בכל ריכוזי הקהילות החרדיות בארצות הברית, והודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקו.

במעמד, שנערך בראשות רבני קהילת 'מעייני ישראל' ובראשם הפוסק הגר"י פרקש, ומנהלי המרכז הרב אהרן גראס והרב מרדכי יואל שוורץ, השתתפו מאה ראשי כוללים שהגיעו מכל קצוות הארץ: מירושלים, בני ברק, ביתר עילית, חיפה, אלעד, צפת, קרית גת, מודיעין עילית, פתח תקוה, עמנואל, נתניה, טבריה, הר יונה, עפולה, ערד ורכסים.

האירוע ננעל בשעות המאוחרות בהתוועדות חסידים, בה שיתפו ראשי הכוללים את פטרון הרשת בשינוי המבורך ובאור החסידות שהכוללים הללו מכניסים בקהילות ובערים כולן.