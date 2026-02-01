בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)
האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
בעקבות הדריסה המחרידה של בחור ישיבת סאטמר נפתלי קרמר ז"ל ושל יוסף אייזנטל ז"ל ומפגינים נוספים שנדרסו בשבועות האחרונים, יו"ר סיעת יהדות התורה, מבקש לקיים בנושא דיון בהול בכנסת; "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית", נימק (חדשות חרדים)