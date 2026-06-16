זירת דריסת הנער החרדי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ארבעה חודשים חלפו מאז הטרגדיה הנוראה שבה נדרס למוות הנער יוסף אייזנטל ז"ל במהלך עצרת המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים, והנהג הערבי פחרי חטיב עדיין מהלך חופשי. למרות שמשטרת ישראל סיימה את החקירה והעבירה לפרקליטות המלצה ברורה להעמיד אותו לדין בגין גרימת מוות באדישות, נראה כי גורמי התביעה מתקשים לקבל החלטה סופית בעניינו.

בתגובה רשמית מטעם הפרקליטות נמסר כי התיק נמצא בבחינה וכי מדובר ב"הליך רגיל ומקובל ללא כל עיכוב". אולם, מאחורי הקלעים נשמעת ביקורת חריפה על ההתנהלות. גורם בכיר במחוז ירושלים של המשטרה מסר ל'חדשות 14' כי הפרקליטות "שמה רגל" לאורך כל החקירה, והתנגדה בשעתו גם לבקשות להארכת מעצרו של הנהג. "נלקחו חיים והם מסרבים לראות השלכות" הבכיר במשטרה תקף בחריפות את עמדת הפרקליטות והעביר מסר ציבורי קשה: "נלקחו כאן חיים של נער צעיר, והפרקליטות מסרבת לראות את ההשלכות. בינתיים הנהג הדורס מסתובב חופשי". לדבריו, גם כעת כשההמלצה המשטרתית המפורשת מונחת על השולחן, הפרקליטות מתקשה לקבל החלטה – דבר המעביר מסר הרסני לציבור. איזנקוט איש ימין? איש מרצ עוזב אחרי 28 שנה ותומך במפלגת 'ישר' דוד קליין | 10:22 כזכור, זמן קצר לאחר האסון שוחרר הנהג לביתו, וזאת לאחר שהפרקליטות בחרה שלא לערער על החלטת השחרור. מאז הוא נמצא בחופשי, בעוד משפחת אייזנטל ממשיכה להתמודד עם האובדן הכואב. בשבועות שלאחר הטרגדיה, אביו של יוסף ז"ל אמר בריאיון מטלטל כי היה מעדיף שבנו ימות ולא ילך לצבא, דברים שעוררו סערה ציבורית.

יוסף אייזנטל ז"ל

500 מטרים של אימה

האסון הקשה התרחש כאשר האוטובוס נחסם בידי מפגינים ברחוב ירמיהו בירושלים. הנהג בחר להמשיך בנסיעה פראית דרך צומת ירמיהו-שמגר ועד שנעצר ברחוב אוהל יהושע – מרחק של כ-400 עד 500 מטרים. על פי עדויות שנאספו בזירה, האוטובוס דהר במהירות מוערכת של 70 עד 80 קמ"ש, בזמן שיוסף ז"ל היה תלוי על חלקו החיצוני של כלי הרכב.

במהלך הנסיעה והפניות בצמתים, נלכד הנער למרבה הזוועה תחת הגלגלים ונגרר לאורך המסלול. כוחות ההצלה של מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את פטירתו בזירה מיד לאחר חילוץ הגופה. מלבד הטרגדיה הנוראה, פונו מהזירה שלושה פצועים נוספים במצב קל.

ממצאי החקירה העלו כי טרם פתח בנסיעה הקטלנית, הספיק הנהג לחייג למוקד 100 של המשטרה ולדווח על תקיפה מצד מפגינים, בטענה שחש סכנה. עם זאת, במשטרה הבהירו כי האירוע התחולל בצומת שהיה פתוח לחלוטין לתנועה באותה עת, ומוקם מחוץ לשטח שהוקצה מראש לקיום ההפגנה.

כעת, בעוד המשטרה סיימה את עבודתה והמליצה להעמיד את הנהג לדין, הציבור החרדי כולו ממתין לפרקליטות שתקבל את ההמלצה ותגיש כתב אישום.