הבצק הכי פריך שתפגשו, מילוי שוקולד עמוק וזילוף לבן דקיק שנותן את הטאץ' של הקונדיטוריה.הן נראות כמו מיליון דולר אבל עשויות מרכיבים שבאמת עושים טוב בגוף, בלי טיפה של מרגרינה או קמח לבן.השנה לא צריך לבחור בין המזיק לבריא - פשוט חוטפים אחת או שלוש ישר מהמגש (אוכל ומתכונים)
הם מכונים "הזהב של המדבר", אבל האם ידעתם שמאחורי המתיקות התמימה שלהם מסתתרת פצצת אנרגיה שיכולה להזניק את הבריאות שלכם - או להרוס את הדיאטה אם תעשו טעות אחת קטנה? גילינו בדיוק כמה תמרים אתם צריכים לאכול כדי ליהנות מהסגולות הרפואיות שלהם, ואספנו עבורכם חמישה מתכונים נועזים, ממילוי בשר כבש ברוטב רימונים ועד קינוחי שוקולד מושחתים, שיוכיחו לכם שכל מה שחשבתם על התמר עומד להשתנות מהקצה אל הקצה (אוכל ומתכונים)
זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)