רכיבים:

כוס אחת אורז לבן

רבע כפית פלפל שחור

חצי כפית מלח

חצי כפית אבקת שום

חצי כפית פטרוזיליה יבשה

שתי כפות שמן

שתי כוסות מים

לתוספות:

רבע כוס שמיר טרי נקי, ללא גבעולים, קצוץ דק

רבע כוס גרגירי רימון

רבע כוס פיסטוקים קלופים

ארבעה תמרים מגולענים ובדוקים, חתוכים לקוביות

כף אחת מיץ לימון

שלבי ההכנה:

יש לחמם את התנור מראש לחום של 175 מעלות.

בתבנית אפייה קטנה או בכלי המתאים לשימוש בתנור, מניחים את האורז יחד עם הפלפל השחור, המלח, אבקת השום, הפטרוזיליה היבשה, השמן והמים.

מערבבים את כל המרכיבים היטב ומכסים את הכלי בצורה הדוקה.

מכניסים לתנור ואופים במשך כשעה, עד שהאורז מתרכך לחלוטין וכל הנוזלים נספגו בתוכו.

מוציאים את הכלי מהתנור ומפרידים את גרגירי האורז בעזרת מזלג, בתנועות עדינות.

נותנים לאורז להתקרר במשך כחמש דקות.

מוסיפים את השמיר הקצוץ, גרגירי הרימון, הפיסטוקים, קוביות התמרים ומיץ הלימון.

מערבבים בזהירות ומגישים לשולחן.

התוצאה: תוספת חגיגית וצבעונית המשלבת טעמים של מתיקות, חמיצות ומרקם פריך - מנה שנראית מכובדת ומשקפת השקעה, אך הכנתה פשוטה ביותר.

בתאבון ושנה טובה ומתוקה!

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