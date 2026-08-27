לקראת הגעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לעיר אומן שבאוקראינה לימי ראש השנה תשפ"ה, ערך רועי רוזנבליט, שגריר מדינת ישראל באוקראינה, ביקור מיוחד בעיר כדי לעמוד מקרוב על ההיערכות המקיפה.

הביקור יזם מרכז ברסלב במסגרת ההכנות המואצות לקראת ימי הרצון, בהם צפויים להגיע רבבות מתפללים מכל קצווי תבל לציונו של רבי נחמן מברסלב זי"ע. במהלך הסיור נחשף השגריר למערך הלוגיסטי והרפואי המורכב שהוקם בעיר, ולצרכים המיוחדים הנדרשים לקליטת המוני המתפללים.

הגאון הרב יעקב גאן, רבה של העיר אומן, ליווה את השגריר בביקורו בציון הקדוש, והסביר לו את חשיבות המקום ואת היקף ההיערכות הנדרשת לקראת הגעת אלפי ורבבות המתפללים שיעלו לרגל למקום.

השגריר המשיך לביקור בהכנסת האורחים הגדולה בעולם, המנוהלת בידי אליעזר קרליבך. במקום הוצגו בפני רוזנבליט ההכנות הנערכות בקצב מואץ לקראת קליטת עשרות אלפי האורחים, והמערך הלוגיסטי הענק שהוקם כדי לתת מענה הולם למספר הגדול של המגיעים.

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בתחנה נוספת בסיור ביקר השגריר במפקדת ארגון איחוד הצלה באומן, שם הוצגה בפניו ההיערכות הרפואית המקיפה לימי ראש השנה. הארגון מתכונן להפעיל מערך של כשלוש מאות מתנדבים, שיהיו פרוסים בעיר לאורך כל ימי שהיית המתפללים ויעניקו סיוע רפואי בכל עת הצורך.

הביקור מתקיים על רקע ההיערכות המורכבת והמקיפה לקראת ימי ראש השנה, כאשר כלל הגורמים בעיר נערכים לקליטת ההמונים ולהבטחת שלומם וביטחונם של המתפללים. השגריר הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה וההיערכות המוקדמת לקראת אחד מאירועי העלייה לרגל המרכזיים המתקיימים באוקראינה מדי שנה בשנה.