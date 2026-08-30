לקראת ראש השנה הוציא הזמר משה דוויק שיר מיוחד במינו: דואט עם בנו דוד, בשם 'חיים חדשים'. השיר נכתב והולחן במיוחד לכבוד בר המצווה של הבן, ומשלב בין שמחה משפחתית לבין מסר של תקווה והתחדשות לקראת השנה החדשה.

השיר שונה מסינגלים רבים אחרים המשוחררים בתקופה זו, שכן הוא נולד מתוך רגע אישי ומשפחתי. החיבור בין ראש השנה לבין בר המצווה מקבל כאן משמעות מיוחדת: כשם שנפתחת שנה חדשה, כך גם דוד פותח פרק חדש בחייו - של התבגרות, חלומות ואמונה. הדואט בין האב לבנו משדר מסר של אהבה ללא תנאי ושל הקשר העמוק שבין הדורות.

את השיר כתב והלחין רמי לב, שיצר יצירה המשלבת אינטימיות משפחתית עם מסר רחב שכל אחד יכול להזדהות עמו. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי דניאל חן, ונועם בורג מחרגול ניגן על הגיטרות והכלים האתניים, והוסיף עומק למוזיקה.

משה דוויק מסר כי 'עקב סיבות מורכבות מאוד נאלצתי לבטל את נסיעתי המתוכננת לאומן לראש השנה. עם כל הקושי החלטתי שאני חייב להביע קצת את רגשותיי'. המילים 'ילד שלי, תזכור תמיד ותכוון גבוה / אבא שלי, אני חזק בכוכבים לנגוע / הנה באים חיים חדשים לעשות לנו טוב / עולם יפה מחכה, נפתחות הדלתות באהבה' מבטאות את ברכתו של אב לבנו - שילך בדרכו, יגשים את חלומותיו וידע שתמיד יש לו בית ואהבה.

דוד הצעיר מפתיע בביצוע בשל ומרשים, והדואט בין האב לבן יוצר הרמוניה מיוחדת המעניקה לשיר עומק רגשי. ברוח ימי הרחמים, השיר 'חיים חדשים' הופך מתפילה אישית של אב לבנו לתפילה כללית - לשנה של התחלות טובות, בשורות משמחות, אהבה, אמונה ותקווה.

כך, בין תקיעת השופר לפתיחת דף חדש, מגיע השיר בדיוק בזמן - ומזכיר לכולנו שכל שנה היא הזדמנות להתחלה חדשה, וכל התחלה היא סיבה להאמין בטוב. הפרויקט מצטרף לשורת השירים החדשים המשוחררים לקראת ראש השנה, אך בולט במיוחד בזכות הסיפור האישי והמרגש שמאחוריו.