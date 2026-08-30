הזמר שמוליק קליין והמלחין מנדי סופר משחררים סינגל חדש לקראת ראש השנה – 'מתקן הנשמות'. השיר, שמשוחרר פחות משבועיים לפני הכינוס השנתי באומן אצל רבי נחמן מברסלב זצ"ל, מבטא את הכיסופים העמוקים למסע הרוחני ואת המסר של תיקון ותקווה.

מנדי סופר הלחין וכתב את השיר תוך שימוש במילים ממכתבי רבי נחמן זצ"ל. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת. נועם בורג מחרגול ניגן על הגיטרות והכלים האתניים והוסיף עומק למוזיקה.

הסיפור שמאחורי השיר מרגש. שמוליק קליין מסר: "עקב סיבות מורכבות מאוד נאלצתי לבטל את נסיעתי המתוכננת לאומן לראש השנה. עם כל הקושי החלטתי שאני חייב להביע קצת את רגשותיי". בעקבות כך פנה לחברו מנדי סופר המוכשר בבקשה שילחין שיר לרבינו הקדוש, ויום לאחר מכן כבר החלו בהקלטות אצל אלי קליין ואיצי ברי.

הקליפ שמלווה את השיר מציג תיעודים של יהודים במסע לאומן. ההפקה, שבוצעה על ידי סטייג' ארט, מתעדת את האווירה המיוחדת של המסע הרוחני לציון רבי נחמן זצ"ל. התמונות משקפות את הכיסופים של אלפי יהודים המגיעים מדי שנה לאומן.

המסר המרכזי של 'מתקן הנשמות' נוגע בנקודה עמוקה של תיקון ותשובה. השיר מבטא את הכוח המיוחד של ראש השנה באומן ואת האמונה בכוחו של רבי נחמן זצ"ל לתקן נשמות. גם מי שאינו יכול להגיע פיזית לאומן יכול להתחבר דרך המוזיקה והמילים לאותה אנרגיה רוחנית מיוחדת.

הפרויקט מצטרף לשורת סינגלים חדשים המשוחררים בימים אלו לקראת ימי הרחמים והסליחות. בניגוד לסינגלים רבים המציגים מסר כללי, 'מתקן הנשמות' מתמקד במיוחד במסע לאומן ובכוחו המיוחד של המקום. השילוב בין קולותיהם של קליין וסופר יחד עם העיבוד המוזיקלי יוצר חוויה שמדברת ישירות ללב.

הכינוס השנתי באומן לראש השנה מושך אליו עשרות אלפי יהודים מכל רחבי העולם. השיר החדש מצליח לתפוס את האווירה המיוחדת של התקופה ולהעביר את הרגשות של כל מי שמחובר למסורת זו. הקליפ, עם התיעודים מהמסע, מעניק למאזינים הזדמנות להתחבר למסע גם אם אינם יכולים להגיע פיזית.