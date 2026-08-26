חבר הכנסת שמחה רוטמן, המכהן כיו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט, הפנה היום (יום רביעי) מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בו הוא דורש להתיר תקיעת שופר בהר הבית בימי ראש השנה תשפ"ז ולאפשר את פתיחת המקום לתפילות מוסף ביום הראשון של החג, שחל השנה בשבת קודש.

במכתבו מדגיש רוטמן כי "תקיעת שופר בראש השנה היא אחת המצוות המרכזיות והחשובות ביותר בחג", וכי "אי-אפשרות לתקוע בשופר בהר הבית ביום זה מהווה פגיעה משמעותית ביכולתו של הציבור לקיים את המצווה במקום הקדוש לה". המכתב מגיע על רקע המגבלות הקיימות כיום על תקיעת שופר בהר הבית, שנאסרה על ידי המשטרה בשנים האחרונות. הרשויות רואות בתקיעת שופר במקום 'פעולה פרובוקטיבית', למרות היותה מצווה מרכזית בראש השנה. בנוסף לדרישה להתיר תקיעת שופר, מבקש רוטמן גם לפתוח את הר הבית לתפילות מוסף ביום הראשון של ראש השנה. "פתיחת הר הבית לתפילות המוסף ביום הראשון של ראש השנה, החל בשבת, היא הזדמנות נדירה לציבור רחב להגיע להתפלל במקום הקדוש ביום חג מרכזי", כותב רוטמן. לדבריו, "הגבלת הגישה ביום זה מונעת מיהודים רבים את האפשרות לקיים את זכות התפילה באתר החשוב ביותר לעמנו".

המכתב שנשלח

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה ניכרת במספר העולים להר הבית, כאשר על פי נתוני מנהלת הר הבית חל זינוק של כ-20% במספר העולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה נרשמת בקרב קהלים שונים, לרבות בקרב הציבור החרדי.

בתשעה באב האחרון עלו להר הבית למעלה מ-2,000 יהודים, ביניהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף, וחברי כנסת נוספים. בן גביר אמר אז: "יום תשעה באב מציינים את החורבן. אבל אנחנו רואים התקדמות ענקית גם בהר הבית. תראו מה קורה כאן - יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם".

בסיום מכתבו כותב רוטמן: "אני סמוך ובטוח כי תשקלו את הבקשות, מתוך הבנת חשיבותן הרוחנית, הדתית והלאומית לציבור שומר המצוות בישראל. אודה מראש להתייחסות מהירה וחיובית לבקשות אלו".

יש לציין כי כל גדולי ישראל שליט"א אוסרים עלייה להר הבית בימינו.