במסגרת ההיערכות לקראת ראש השנה הבעל"ט, קיים היום (יום ג') השר האוקראיני הממונה על ענייני דתות, ויקטור ילנסקי, שתי שיחות חשובות עם בכירים בממשלת ישראל ועם רבה של העיר אומן, הגאון רבי יעקב גאן שליט"א. השיחות התמקדו בהיערכות לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי חסידי ברסלב לציונו של רבי נחמן זי"ע באומן.

בשיחה הראשונה שוחח השר ילנסקי עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. השר זוהר הדגיש בפני עמיתו האוקראיני את החשיבות המרכזית של הבטחת שלומם וביטחונם של עשרות אלפי הישראלים המיועדים להגיע לאומן, וביקש לפעול בכל האמצעים הנדרשים כדי שיוכלו להגיע בשלום ולשוב לארץ בבטחה.

השיחה השנייה התקיימה עם שר הדתות יריב לוין, בהשתתפות מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן. המנכ"ל הסביר לשר האוקראיני את המשמעות העמוקה שמייחסים חסידי ברסלב לעלייה לאומן בימים הנוראים, ופנה אליו בבקשה לעשות ככל יכולתו כדי לאפשר לחסידים לקיים את צוואת רבם, רבי נחמן זי"ע, ולהגיע לציונו הקדוש בראש השנה.

בשיחות השתתפו גם רבה של אומן הגאון רבי יעקב גאן, נציג ההסתדרות הציונית נחמן שטיינברג, יועץ משפטי של מרכז ברסלב עורך הדין יעקב אמסלם, ומנכ"ל מרכז ברסלב מיכאל פינטו – כולם עוסקים בהכנות המעשיות לקראת הגעת הקהל הרחב.

הרב גאן ציין כי באומן מתנהלות הכנות נרחבות לקראת קבלת פני עשרות אלפי המתפללים. לדבריו, נעשים מאמצים רבים בעיר כדי לקלוט את ההמונים שיגיעו לציון הקדוש ולספק להם את כל התנאים הנחוצים במהלך שהייתם.

שתי השיחות משקפות את ההיערכות הרחבה המתקיימת לקראת ראש השנה, כאשר המטרה העיקרית היא לאפשר את הגעתם של רבבות חסידי ברסלב לאומן תוך הקפדה על ביטחונם, על הסדר הציבורי ועל תיאום מלא בין הרשויות והגורמים המעורבים.

בשבועות הקרובים צפויים המאמצים הדיפלומטיים והארגוניים להימשך, במטרה לאפשר את המשך המסורת הקדושה ולהבטיח ככל האפשר את שלומם של המתפללים בדרכם לאומן ובשובם לארץ הקודש.