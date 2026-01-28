מכירים את זה שנשאר לכם סיר מלא באורז לבן ואורירי מאתמול? עבור רובנו, מדובר בפתרון המושלם לארוחת צהריים מהירה ביום למחרת. כל מה שצריך זה שתי דקות במיקרוגל, קצת רוטב, ואנחנו מסודרים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהסכנה האמיתית לא נמצאת בחימום עצמו, אלא דווקא בדרך שבה שמרתם את האורז לפני כן? (אוכל, בריאות)
שורדת השבי נעמה לוי, שיתפה את הרגעים שהיו הכי קשים לה בשבי וסיפרה: "בשבועות הראשונים בשבי הייתי לבד. רק אני והשומרים שלי. במנוסה מתמדת, בפחד מוות. באחד הימים, לא נשאר לי כלום. אפילו לא מים. למזלי, התחיל לרדת גשם. השובים שלי הניחו סיר מחוץ לבית בו הוחזקתי, והגשם מילא אותו. שתיתי ממי הגשמים האלו, שהספיקו גם לסיר אורז" (חדשות)