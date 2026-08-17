רכיבים לפסטה הפריכה:

250 גרם פסטה קצרה (פנה, פרפלה או פוזילי)

2 כפות שמן זית

חצי כפית אבקת שום

חצי כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור טחון

רכיבים לסלט:

חבילה גדולה של חסה, שטופה ומיובשת היטב, חתוכה

כוס וחצי עגבניות שרי חצויות

כוס קרוטונים

רבע בצל סגול פרוס דק (רשות)

שליש כוס גבינת פרמזן מגוררת או שבבים (רשות)

רכיבים לרוטב קיסר:

4 כפות מיונז

2 כפות מיץ לימון טרי

כף שמן זית

כפית חרדל

שן שום קטנה כתושה

כפית רוטב סויה

1-2 כפות מים

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

שלבי ההכנה:

מחממים את התנור לחום של 220 מעלות ומכינים תבנית אפייה גדולה עם נייר אפייה.

מבשלים את הפסטה במים רותחים מומלחים עד שהיא מגיעה למצב רך אך עדיין יציב. מסננים בקפידה ומשאירים במסננת מספר דקות, כדי לאפשר לעודפי הנוזלים להתאדות לחלוטין.

מעבירים את הפסטה המסוננת לקערת ערבוב ומוסיפים את שמן הזית, אבקת השום, הפפריקה, המלח והפלפל השחור. מערבבים היטב עד שכל חתיכות הפסטה מכוסות באופן אחיד בתערובת התיבול.

פורסים את הפסטה על תבנית האפייה בשכבה אחת בלבד. יש להקפיד על מרווחים בין החתיכות - הריווח הוא המפתח להשגת פריכות אופטימלית ולמניעת רכות.

אופים במשך 20 עד 30 דקות, בהתאם לגודל הפסטה שנבחרה, עד שהיא מקבלת גוון זהוב ומרקם פריך. לאחר כ-15 דקות יש לערבב או להפוך את הפסטה כדי להבטיח אפייה אחידה מכל הכיוונים. בדקות האחרונות יש להשגיח היטב כדי למנוע שריפה.

במקביל מכינים את הרוטב: מערבבים יחד את המיונז, מיץ הלימון, שמן הזית, החרדל, השום הכתוש ורוטב הסויה. מוסיפים את המים בהדרגה תוך כדי ערבוב, עד להשגת עקביות קרמית ונוחה למזיגה. טועמים ומתקנים את התיבול לפי הצורך.

מוציאים את הפסטה מהתנור ומניחים לה להתקרר במשך כ-5 דקות. במהלך הצינון היא ממשיכה להתקשות ולהגיע לפריכות מלאה.

בקערת הגשה גדולה מניחים את החסה החתוכה, עגבניות השרי, הבצל הסגול (אם משתמשים), הקרוטונים והפרמזן. יוצקים את הרוטב ומערבבים היטב.

מוסיפים את הפסטה הפריכה רק ברגע האחרון לפני ההגשה, מערבבים פעם אחת בעדינות ומגישים מיד לשולחן.

הערה חשובה: אין להכין את הסלט המלא מראש. ברגע שהפסטה הפריכה באה במגע עם הרוטב הנוזלי, היא מתחילה לספוג אותו ומאבדת את הפריכות המיוחדת שלה. במידה והסלט מיועד להגשה מאוחרת יותר, יש לשמור את הפסטה האפויה, תערובת הירקות והרוטב בשלושה כלים נפרדים, ולאחד אותם רק ממש לפני האכילה.

בתאבון!