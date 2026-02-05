סלטים לשבת

אם יש ירק אחד שבלעדיו שולחן השבת הישראלי פשוט לא מרגיש שלם - זה החציל. הוא ורסטילי, הוא סופג טעמים בצורה מושלמת, והוא יודע להיות גם חריף אש וגם מתוק ומלטף. אספנו עבורכם את 5 המתכונים הכי טובים, ממתכון ה"סירות" המפואר ועד למטבוחת-חצילים פיקנטית, כדי שהחלה שלכם לא תישאר לבד (אוכל ומתכונים)
חשבתם שנודלס נועדו רק למרק? תחשבו מסלול מחדש. הסלט הזה הולך להפוך לסלט המבוקש ביותר אצלכם בשולחן השבת או בארוחת הערב. השילוב בין האטריות המוקפצות, הירקות הטריים ורוטב הליים-צ'ילי נהיה פופולארי בזכות מרקם קראנצ'י ממכר וטעם אסייתי מדויק. ראו הוזהרתם: ברגע שמתחילים לנשנש, אי אפשר להפסיק (אוכל ומתכונים)
מחפשים דרך לרענן את הקיץ עם מתכון קליל וטעים? בין אם לארוחת צהריים מהירה או כסלט מיוחד לשולחן שבת – כאן תמצאו את השילוב המושלם שירענן ויחמם את הלב של כל המשפחה- קבלו מנה מרשימה וטעימה שכולם ידברו עליה! (אוכל ומתכונים)