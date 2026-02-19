היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (משפט)
איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)