הסלמה דרמטית במזרח התיכון: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף הוכרז כנעדר בעקבות מתקפת טילים איראנית קטלנית על בסיס צבאי בירדן | המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי, שיגר איום חריף לעבר הבית הלבן והנשיא טראמפ, כשהוא מאשים את ארצות הברית בהפרת מזכרי ההבנות ומזהיר מפני "לקחים בלתי נשכחים" שחזית ההתנגדות תנחית על האמריקנים (אקטואליה, ביטחון)
בצל המתיחות הגוברת נרחבת מול איראן, ארה"ב החלה בפריסה מאסיבית של מטוסי קרב ותדלוק ברחבי המזרח התיכון ובישראל | התקיפות באיראן נמשכו גם בשבת, ובמקביל איראן תקפה תשתיות אזרחיות בכווית הסמוכה. ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל (אקטואליה)