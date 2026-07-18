פעילות מבצעית של צבא ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: סנטקום | צבא ארה"ב )

שני חיילים מהצבא האמריקני נהרגו וחייל נוסף הוגדר כנעדר, כתוצאה ממתקפת טילים מדויקת ששיגרה איראן לעבר בסיס צבאי שבו שוהים כוחות אמריקניים על אדמת ירדן. כך מסר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) בהודעה רשמית שפרסם.

התקרית הקשה הזו מהווה עליית מדרגה משמעותית בעימות הישיר בין וושינגטון לטהראן על אדמת המזרח התיכון. מניין ההרוגים בקרב הכוחות האמריקניים מתחילת סבב הלחימה הנוכחי עלה כעת ל-16 חיילים, על פי הנתונים הרשמיים. בצבא ארה"ב ביקשו להבהיר בעקבות האירוע כי הנוכחות האמריקנית באזור נותרת מאסיבית. כ-50 אלף חיילים אמריקנים פרוסים ופועלים כעת במרחב המזרח התיכון כולו כדי להגן על האינטרסים של המעצמה ועל בעלות בריתה, כך על פי הדיווחים. ח'אמנאי מאשים את טראמפ בהפרת הסכמים סערה במודיעין עילית: מהומה אלימה סביב שיעורו של הרב פייבלזון חיים כהן | 16.07.26 11 במקביל לדיווחים על הנפגעים בשטח, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, מיהר לפרסם הצהרה כתובה לוחמנית במיוחד. בהצהרתו תקף ח'אמנאי חזיתית את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והאשים אותו בהפרת ההסכמים בין המדינות. לדברי המנהיג האיראני, הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של מי שהוא מכנה "השטן הגדול" כלפי מזכר ההבנות שנחתם בעבר בין נשיאי איראן וארצות הברית, מוכיחות שוב לקהילה הבינלאומית עד כמה חתימתו של נשיא אמריקני היא חסרת ערך וחסרת אמינות. ח'אמנאי הוסיף בהצהרתו כי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהדרך והאידיאולוגיה האמריקנית. לטענתו, בצעדים האחרונים חשפה ארה"ב את פניה האמיתיות ללא מסכה, דבר שמוכיח שהיא שקרנית, בלתי הגיונית ומרושעת.

טראמפ בכיכר המפכה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

איום על המשך העימות הצבאי

את הצהרתו חתם המנהיג העליון האיראני באיום מפורש על המשך העימות הצבאי והאזורי. ח'אמנאי הבהיר כי טהראן ושלוחותיה מוכנות למערכה רחבה, כאשר האויב האמריקני מבקש לדעתו להצית מלחמה ולשאת בעלויות כבדות ובחרפה גדולה יותר.

המנהיג האיראני הצהיר כי לעם האיראני ולחזית ההתנגדות כולה יש עבור האמריקנים לקחים בלתי נשכחים. הוא שיבח את גבורתם של לוחמי האיסלאם ואת אומץ ליבם של תושבי אזור הדרום בימים האחרונים, וציין כי מדובר רק בדוגמאות קטנות ליכולות שעומדות לרשות ציר ההתנגדות האיראני.

ההסלמה הנוכחית מגיעה על רקע פריסה מאסיבית של כוחות אמריקניים במזרח התיכון, כאשר ארצות הברית החלה במהלך נרחב של משלוח עשרות מטוסי קרב נוספים לאזור. במקביל, מצרים ומדינות המפרץ מפעילות מאמץ דיפלומטי נרחב לבלום את ההסלמה בין וושינגטון לטהראן.