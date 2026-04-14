הרב פנחס ראובן זצ"ל (תשי"ח-תשפ"ה, 1958-2025) היה יו"ר ארגון 'מלכות דוד' ומנהל החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק. נפטר בגיל 66 לאחר מחלה קשה, כאשר בעשור האחרון עבר שני אירועים מוחיים קשים מהם החלים והשתקם. המנוח הותיר אחריו משפחה גדולה. הוא היה ידוע כ'מארגן העצרות' שעמד מאחורי עשרות כינוסים ועצרות ענק ברחבי הארץ, ונחשב לדמות מרכזית בעולם הזיכוי והחסד בציבור החרדי והדתי בישראל.

את דרכו החל הרב פנחס ראובן בענף הדפוס, שם חולל מהפכה של ממש בכל הקשור למחירי ספרי היסוד. בתקופה שבה נמכרו ספרי קודש במחירים גבוהים שהקשו על משפחות רבות לרכוש אותם, החל להדפיס ספרים וספרי תהילים במחיר מוזל שאפשר לכל אדם לרכוש. בראשית דרכו הדפיס עלוני חיזוק של הגאון רבי זמיר כהן ועוד רבנים, ומשם התפתח לארגון 'מלכות דוד' שהפיץ ספרי קודש וספרי תהילים לאלפי בתים בישראל.

החנות המפורסמת שניהל ברחוב השומר בבני ברק הפכה לכתובת מוכרת ומרכזית לכל מחפשי ספרים במחיר הוגן. המקום שימש לא רק כחנות מסחרית אלא כמרכז להפצת תורה וחיזוק, שם יכלו אנשים מכל שכבות הציבור למצוא ספרי קודש, סידורים, מחזורים וספרי תהילים במחירים נגישים. הגישה המהפכנית הזו אפשרה לאלפי משפחות לבנות ספריות בית עשירות ולהנגיש את לימוד התורה לקהל רחב יותר.

המנוח היה ממקימי ארגון 'הידברות' ובמשך שנים רבות היה האיש שעמד מאחורי העצרות הגדולות בציבור החרדי והדתי. הוא ארגן עשרות כנסים ב'יד אליהו' וכנסים של תנועת ש"ס, וכן עצרות ענק בעשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. היכולת הארגונית שלו, יחד עם המסירות והמקצועיות, הפכו אותו לכתובת מרכזית עבור ארגונים ותנועות שרצו לקיים אירועי המונים.

כמו כן ארגן הרב פנחס ראובן כינוסי ענק לנשים בכל רחבי הארץ, שמשכו אלפי משתתפות. האירועים הללו שילבו חיזוק רוחני, הרצאות של רבניות ומרצות מובילות, ויצרו מרחבי השראה והתעלות לקהל הנשים הרחב. היכולת שלו לתאם בין גורמים שונים, להביא רבנים ומרצים מובילים, ולדאוג לכל הפרטים הלוגיסטיים, הפכה את האירועים שארגן למוצלחים ומשפיעים במיוחד.

בשבועות האחרונים לפני פטירתו, התפללו רבים לרפואת הרב פנחס ראובן בן מיליה, כאשר מצבו הבריאותי הידרדר. למרות המאמצים והתפילות, השיב את נשמתו ליוצרה והותיר אחריו מורשת עשירה של זיכוי הרבים, הפצת תורה והנגשת ספרי קודש לכלל הציבור. פעילותו הרבה והמגוונת בתחומי החסד, ההפצה והארגון הותירה חותם עמוק על עולם התורה והחסד בישראל.