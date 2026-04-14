הלוויית הרב פנחס ראובן זצ"ל מייסד 'מלכות דוד'

הלוויתו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ"ל, מייסד ארגון 'מלכות דוד' ומנהל החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק, תתקיים היום (שלישי) בשעה 13:30 מבית הכנסת "חזון יוסף" ברחוב בעל התניא 26 בעיר.
על פי הנמסר, בשעה 17:00 תגיע ההלוויה לבית ההספד קהילת ירושלים בהר המנוחות בירושלים, שם ייטמן המנוח לבית עולמו. המשפחה תשב שבעה בביתה.
דמות מוכרת בעולם הזיכוי והחסד
הרב פנחס ראובן זצ"ל, שהלך לעולמו הבוקר בגיל 66, היה ידוע כ'מארגן העצרות' שעמד מאחורי עשרות כינוסים ועצרות ענק ברחבי הארץ. בשבועות האחרונים התפללו רבים לרפואתו, לאחר שמצבו הבריאותי הידרדר בעקבות אירועים מוחיים קשים שעבר בעשור האחרון.
את דרכו בזיכוי הרבים החל המנוח בענף הדפוס, שם חולל מהפכה אמיתית בהנגשת ספרי קודש לציבור הרחב. בתקופה שבה נמכרו ספרי קודש במחירים גבוהים, החל הרב פנחס ראובן להדפיס ספרים וספרי תהילים במחיר מוזל שאפשר לכל אדם לרכוש.
בראשית דרכו הדפיס עלוני חיזוק של הגאון רבי זמיר כהן ועוד רבנים, ומשם התפתח לארגון 'מלכות דוד' שהפיץ ספרי קודש וספרי תהילים לאלפי בתים בישראל. החנות המפורסמת שניהל ברחוב השומר בבני ברק הפכה לכתובת מוכרת לכל מחפשי ספרים במחיר הוגן.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
