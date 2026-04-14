ברוך דיין האמת: הבוקר (שלישי) התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ"ל, יו"ר ארגון 'מלכות דוד' ומנהל החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק, והוא בן 66 בפטירתו. המנוח היה ידוע כ'מארגן העצרות' שעמד מאחורי עשרות כינוסים ועצרות ענק ברחבי הארץ.

רבים התפללו בשבועות האחרונים לרפואת הרב פנחס ראובן בן מיליה, אך למגינת לב הציבור הרחב, השיב הבוקר את נשמתו ליוצרה. בשבועות האחרונים הידרדר מצבו הבריאותי, לאחר שבעשור האחרון עבר שני אירועים מוחיים קשים מהם החלים והשתקם בחסדי שמיים.

מהפכה בהפצת ספרי הקודש

הרב פנחס ראובן זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בעולם הזיכוי והחסד. את דרכו החל בענף הדפוס, שם חולל מהפכה של ממש בכל הקשור למחירי ספרי היסוד. בעבר נמכרו ספרי קודש במחירים גבוהים, והרב פנחס ראובן החל להדפיס ספרים וספרי תהילים במחיר מוזל שאפשר לכל אדם לרכוש.

בראשית דרכו הדפיס עלוני חיזוק של הגאון רבי זמיר כהן ועוד רבנים, ומשם התפתח לארגון 'מלכות דוד' שהפיץ ספרי קודש וספרי תהילים לאלפי בתים בישראל. החנות המפורסמת שניהל ברחוב השומר בבני ברק הפכה לכתובת מוכרת לכל מחפשי ספרים במחיר הוגן.

האיש שמאחורי העצרות הגדולות

המנוח היה ממקימי ארגון 'הידברות' ובמשך שנים רבות היה האיש שעמד מאחורי העצרות הגדולות. הוא ארגן עשרות כנסים ב'יד אליהו' וכנסים של תנועת ש"ס, וכן עצרות ענק בעשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. כמו כן ארגן כינוסי ענק לנשים בכל רחבי הארץ, שמשכו אלפי משתתפות.

בראיון שנתן בעבר ל'הידברות' על מצב התשובה, סיפר הרב פנחס ראובן על השינויים שחלו בדור: "בעבר, אנשים הגיעו מבית מסורתי ברמה זו או אחרת, וחשו שהם 'על דרך המלך'. כיום, לעומת זאת, בני הדור הצעיר מגיעים ממקום 'נקי', שמאפשר להם לשמוע, לחשוב ואף ליישם, בלי התנגדויות ורקע קודם".

רגעי הנחת האמיתיים

עוד הוסיף באותו ראיון, כשנשאל מהם עבורו הרגעים המרגשים ומלאי הסיפוק, וענה "כשמרן [הגר"ע יוסף זצ"ל] נכנס לכנס הגדול שנערך ברמת גן, שלושים אלף נשים עמדו ובכו בהתרגשות. זה היה מחזה שאותו לא אשכח כל ימי חיי. גם אני עצמי התרגשתי מאוד מעוצמת הרגע. הרב נראה כמו מלאך ה' צבא-ות שנכנס למקום הענק הזה, וכל הנוכחים בוכים ומתרגשים. מחזה נשגב באמת".

"אני זוכה פעמים רבות לראות נערים שבאים לקנות ספרי קודש, ובתוך דיבורם פונים אלי ואומרים לי 'אמא שלי סיפרה לי שאני חי בזכות הפעילות שלך בנושא'. זה מרגש!".

"רגעי הנחת האמיתיים הם הרגעים שבהם אתה רואה את הפירות. את אלפי היהודים שבאים, בזה אחר זה, להתקרב לאביהם שבשמים. איש איש לפי רמתו וסגנונו. מלבד זאת, בכל יום יש משהו אחר. כל יום והפרויקט המצפה לנו בו".

נזדכך בייסורים ולא חדל מזיכוי הרבים

לפני כעשור עבר הרב פנחס ראובן שני אירועים מוחיים קשים, אך בחסדי שמיים החלים והשתקם. גם לאחר הטיפולים הרפואיים והשיקום המפרך, לא יכלו לכבות את האהבה הבוערת שלו לעם ישראל ואת רצונו העז לזכות את הרבים. הוא המשיך בפעילותו למען הפצת התורה והחיזוק הרוחני.

על מועד מסע הלוויה יתפרסם עדכון בהמשך. עולם התורה מתאבל על הסתלקותו של מזכה הרבים שהקדיש את חייו להפצת התורה ולחיזוק עם ישראל.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.