הרב פנחס ראובן זצ"ל: תיעוד מסע הלוויתו היום בבני ברק

הבוקר (שלישי) נודע על פטירתו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ"ל, יו"ר ארגון 'מלכות דוד' ומנהל החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק, והוא בן 66 בלכתו. המנוח היה ידוע כ'מארגן העצרות' שעמד מאחורי עשרות כינוסים ועצרות ענק ברחבי הארץ, ופעל במסירות רבה להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל.

בשבועות האחרונים התפללו רבים לרפואת הרב פנחס ראובן בן מיליה, לאחר שמצבו הבריאותי הידרדר בעקבות אירועים מוחיים קשים שעבר בעשור האחרון. למרות שהחלים והשתקם בחסדי שמיים מאירועים קודמים, הבוקר השיב את נשמתו ליוצרה, והותיר אחריו אבל כבד בעולם מזכי הרבים.

דרעי: 'היה מקורב למרן זצ"ל'

יו"ר ש"ס אריה דרעי ספד למנוח בדברים נרגשים: "קיבלתי בכאב גדול את הבשורה המרה על הסתלקותו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ״ל – איש עשייה אדירה, שפעל בכל כוחו לחיזוק עם ישראל ועמד מאחורי עצרות התשובה והכינוסים ההמוניים, והשפעתו ניכרה באלפי יהודים שהתקרבו לאביהם שבשמים".

דרעי הוסיף כי "הרב ראובן זצ"ל היה מקורב ומוערך על ידי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, זכה להיות ממקימי עולם התשובה בדורנו, ופעל במסירות אין קץ להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל. זכיתי להכיר את פועלו לאורך שנים רבות. לכתו היא אבדה גדולה לעולם התורה והתשובה".

הלוויתו של הרב פנחס ראובן זצ"ל התקיימה היום (שלישי) בשעה 13:30 מבית הכנסת 'חזון יוסף' ברחוב בעל התניא 26 בבני ברק.

בהלוויתו השתתפו: ראש מוסדות יביע אומר וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות פתח הדביר הגאון הרב ליאור גלזר, מזכה הרבים הגאון הרב מיכאל לסרי, סגן ראש העיר שלמה אלחרר, ידידיו, בני המשפחה, ועוד רבנים ואישי ציבור מהעיר בני ברק ומחוצה לה.

במהלך ההלוויה נפרדו ממנו בדברי חיזוק רבנים וגדולי התורה שביכו את לכתו של אחד ממזכי הרבים הגדולים בדורנו. המשפחה תשב שבעה בביתה. המקום ינחם את המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

